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Fiscalía CDMX y UNAM ofrecen atención multilingüe a turistas en el Mundial 2026

Gracias a la participación de estudiantes de la ENALLT, visitantes extranjeros podrán recibir orientación y servicios jurídicos en seis idiomas

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Gracias a la participación de estudiantes de la ENALLT, visitantes extranjeros podrán recibir orientación y servicios jurídicos en seis idiomas. Crédito: FGJ-CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pusieron en marcha el Programa de Atención Multilingüe para el Mundial 2026, que permitirá a visitantes extranjeros recibir orientación y acceso a la justicia en seis idiomas diferente durante el torneo.

Como parte de esta colaboración, 63 estudiantes de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT) brindarán apoyo de interpretación y traducción en inglés, francés, alemán, italiano, portugués y chino para facilitar la atención, la orientación y la recepción de denuncias en instalaciones de la dependencia.

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Bajo este esquema, el acompañamiento lingüístico permitirá que los usuarios expresen con claridad los hechos al presentar una denuncia, comprendan las indicaciones del Ministerio Público y tengan pleno conocimiento de sus derechos legales.

“Una persona extranjera puede ser víctima de un delito o verse involucrada en una situación que requiere atención de la autoridad. Cuando esto ocurre, el idioma no puede convertirse en una barrera para acceder a la justicia. Por eso su participación será tan importante”, indicó Bertha Alcalde Luján, titular de la FGJ-CDMX.

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63 estudiantes de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Crédito: FGJ-CDMX
63 estudiantes de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Crédito: FGJ-CDMX

La fiscal general subrayó que el servicio alcanza también a extranjeros detenidos en flagrancia o sujetos a una investigación penal asegurando que comprendan su situación jurídica y los procedimientos legales correspondientes.

“La justicia se construye atendiendo a las víctimas, pero también garantizando procedimientos legales claros y respetuosos para las personas imputadas”, señaló Alcalde Luján. La fiscal pidió a los estudiantes trabajar con precisión —sin interpretaciones ni modificaciones al traducir— y con empatía hacia quienes atraviesan momentos difíciles.

La UNAM y su compromiso social en el torneo

Dávila Aranda, secretaria general de la máxima casa de estudios, destacó que la participación universitaria responde a una necesidad social concreta. “En este proyecto se contribuye a reducir barreras lingüísticas que a veces son verdaderos muros en los que no hay manera de comunicarse”, afirmó la secretaria general.

La funcionaria universitaria agregó que los estudiantes no solo dominan los idiomas: también conocen las culturas y saben relacionarse con personas de distintos países. Esa doble competencia —lingüística y cultural— es la que da valor al programa más allá de la simple traducción.

63 estudiantes de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Crédito: FGJ-CDMX
63 estudiantes de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Crédito: FGJ-CDMX

La colaboración también representa para los universitarios una práctica profesional en un entorno real. El ejercicio fortalece su compromiso social y su responsabilidad ciudadana ante un evento de escala global.

¿Dónde estará disponible el servicio?

El servicio de interpretación y traducción operará en las Coordinaciones Territoriales de las 16 alcaldías de la ciudad. Además, llegará a las unidades móviles del Ministerio Público instaladas en el Estadio Ciudad de México y en el Zócalo capitalino durante las actividades del Mundial.

Dos puntos especializados refuerzan la cobertura: la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a Turistas, ubicada en la Zona Rosa, y la Agencia Especializada del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en la puerta 1 de la Terminal 2.

Tres unidades móviles y delitos prioritarios

El Programa Multilingüe forma parte del Plan Estratégico Mundial 2026 de la Fiscalía, que desplegará tres unidades móviles del Ministerio Público. Dos de ellas operarán en el Estadio Ciudad de México durante los partidos, y una tercera estará en el Zócalo durante el Fan Fest, previsto del 11 de junio al 19 de julio.

63 estudiantes de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Crédito: FGJ-CDMX
63 estudiantes de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Crédito: FGJ-CDMX

En esos puntos, los agentes recibirán denuncias por robo sin violencia, fraude y falsificación de boletos. El personal de la Unidad de Gestión Administrativa atenderá reportes por extravío de documentos oficiales y dispositivos electrónicos, con el objetivo de dar respuesta inmediata en el lugar de los hechos.

Las conductas de competencia cívica, entre ellas la reventa de boletos, se canalizarán a los Juzgados Cívicos. Los casos de mayor complejidad quedarán en manos de las fiscalías especializadas correspondientes.

Un modelo de atención que mira a los visitantes

Con este esquema, la Fiscalía CDMX acerca sus servicios a los extranjeros que requieran orientación o atención ministerial durante el torneo. El propósito es que cualquier persona pueda comunicarse con la autoridad, entender los procedimientos y ejercer sus derechos sin que el idioma lo frene.

El programa representa, al mismo tiempo, un modelo de colaboración entre instituciones públicas y academia. La UNAM aporta el talento humano; la Fiscalía, la infraestructura y el marco legal para que ese talento se traduzca en justicia accesible.

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