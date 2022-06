Bloqueo en la vía López Portillo cumplió 15 horas; exigen la detención de un presunto maestro violador

Padres indignados por el abuso sexual que sufrieron sus hijos, se plantan en la avenida López Portillo y no se retirarán hasta que detengan al culpable Foto: Twitter @LeoBlack1009

Los padres de familia del kinder Concha de Villarreal, ubicado en la colonia Vista Hermosa, Ecatepec, mantienen bloqueada la vía de José López Portillo y exigen la detención de un profesor que presuntamente abusó sexualmente de mínimo dos alumnos de preescolar.

El cierre de la circulación vial al momento supera las 15 horas consecutivas, pues desde el día martes por la tarde un grupo de personas irrumpió la vialidad a la altura de la colonia Ejidal Emiliano Zapata, a unos cuantos metros de la carretera Texcoco- Lechería.

Una de las principales afectaciones provocadas por dicho cierre es la suspensión del servicio de la Línea 2 del Mexibus, pues la unidades de transporte no son capaces de circular por el carril confinado, el problema se presenta desde la estación DIF hasta Coacalco.

El caso de abuso sexual se registró en el plantel Concha de Villarreal y el presunto culpable es el profesor de música, de acuerdo con los últimos testimonios de los padres al menos 7 infantes fueron víctimas.

Ante los sucesos la FGJEM (Fiscalía General de Justicia del Estado de México) por medio de un comunicado informó que los familiares de dos pequeños se habrían presentado en la Agencia del Ministerio Público en el centro de Ecatepec para denunciar el delito.

La fiscalía informó que ya se está investigando la denuncia Captura: Twitter @FiscaliaEdomex

Se está trabajando para encontrar al presunto violador y que pague por su delito Captura: Twitter @FiscaliaEdomex

Se dio a conocer que la dependencia se encuentra realizando una investigación por el presunto crimen en agravio de dos menores de edad de 4 y 5 años respectivamente, buscando identificar, detener y presentar ante la autoridad judicial a quien haya cometido el ilícito.

El originario de los hechos es identificado como Carlos “N”, era profesor de música en el jardín de niños.

A pesar de las condiciones climáticas actuales, no hay indicios de que se vaya a levantar el bloqueo inmediatamente, los testimonios indican que eso sucederá hasta que las autoridades les entreguen al presunto agresor.

Los manifestantes presentan pancartas con leyendas como: “queremos justicia”, “exigimos que la directora de la cara”, “detención del maestro Carlos”, plantándose en ambos sentidos de la vialidad, alzando la voz y exigiendo justicia para sus niños.

Durante la noche del martes 21 de junio quemaron llantas que se encontraban cerca para poder mantenerse calientes y no detener el cierre de la carretera. Lanzaron consignas de “los niños no se tocan” y “que esto no quede impune”, exigieron su pronta detención y localización.

Hasta hace unos días se desconocía el nombre del profesor actualmente prófugo de la justicia, la directora del plantel se negaba a revelar detalles del culpable pero los padres de familia no se retiraron de las instalaciones hasta que respondió a su demanda Foto: Twitter @vialhermes

Padres de familia que tienen inscritos a sus hijos en dicho plantel educativo aseguraron que cada que se incorporaba un profesor a la plantilla de docentes, sobre todo si se trataba de un hombre, la directora se encargaba de avisarles, pero en esta ocasión extrañamente no sucedió.

La Fiscalía del estado informó vía Twitter: “Se está investigando el presunto abuso del que fueron víctimas dos menores de edad en un kínder de Ecatepec con el fin de ubicar y detener al presunto agresor para presentarlo ante la autoridad judicial. A partir de que se tuvo conocimiento de los hechos, la Fiscalía inició de manera inmediata con las indagatorias con perspectiva de género y ya ha solicitado a la autoridad judicial una orden de aprehensión en contra del probable responsable”.

Hasta el momento no se cuenta con ningún detenido, el caso se encuentra abierto desde el lunes y no hay pistas del culpable, sin embargo ya se lleva a cabo la investigación pertinente.

