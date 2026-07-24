Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 24 de julio

En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,88 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,12% respecto al precio previo de 19,86 pesos mexicanos, según datos de Dow Jones.

En la última semana, los euros experimentaron un descenso del -0,8%, mientras que en términos interanuales la variación se sitúa en una caída del -7,78%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, indicando un fortalecimiento del euro frente al peso. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 6,48%, por encima de la volatilidad de referencia de 5,56%, lo que sugiere un entorno de inestabilidad en el mercado cambiario.