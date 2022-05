Yoseline de 16 años, iba a la escuela junto a su novio; a él lo golpearon y a ella la secuestraron en Guerrero

Yoseline de 16 años, iba a la escuela junto a su novio; a él lo golpearon y ella la secuestraron en Guerrero. (Foto: Facebook)

Yoseline Patricio Vendrel, de 16 años de edad, fue secuestrada por hombres armados la mañana del viernes 20 de mayo cuando se dirigía a su escuela, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (CECYTEG) ubicado en Acapulco, acompañada de su novio.

De acuerdo con medios de comunicación locales, alrededor de las 6:30 de la mañana, Yoseline y su novio se dirigían a clases cuando dos sujetos armados interceptaron a los adolescentes, golpearon al muchacho y luego se llevaron a la jovencita a bordo de un vehículo marca Volkswagen tipo Sedan color blanco.

Tras los hechos, familiares y vecinos de Yoseline bloquearon la carretera Acapulco-México, a la altura del punto conocido como Retorno, cerca de la colonia Paso Limonero, para exigir a las autoridades que la menor sea presentada con vida.

Familiares y vecinos de Yoseline bloquearon la carretera Acapulco- México como manera de presión para que las autoridades aceleren la búsqueda de la adolescente. (Foto: Eduardo Guerrero/ Cuartoscuro)

A pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública del estado en conjunto con las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina; la Guardia Nacional y la Fiscalía Especializada contra el Secuestro, han desplegado un operativo de búsqueda, la joven sigue sin aparecer.

La crisis de desapariciones de mujeres en México sigue incrementándose de manera alarmante, sin que las autoridades, federales y locales, puedan detener la tendencia.

En las últimas horas se han reportado la desaparición de mujeres en distintos estados del país.

En la Ciudad de México, Jessica Becerril Jiménez, de 44 años de edad, quien desapareció el pasado 16 de mayo luego de abordar un taxi de la aplicación Didi, en la zona de Coapa, en la alcaldía Tlalpan.

Jessica se dedicaba a vender ropa y tomó el auto de la aplicación alrededor de las 11:00 de la mañana en la calle Colegio de Minería, en la colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, pero su familia no sabía a qué lugar se dirigía.

“No sabemos dónde fue, nada más dijo ‘me tengo que ir a medio día’ y se retiró”, aseguró Sheila Natalia Barragán, hija de Jessica al noticiario televisivo Telediario.

Imagen de archivo. El teléfono móvil de un conductor de Didi es visto en Toluca, México. 23 de abril de 2018. REUTERS/Carlos Jasso

Debido a que no recibieron comunicación por parte de Jessica a lo largo del día, sus familiares se preocuparon, pero fue hasta el día siguiente que denunciaron su desaparición a Locatel.

“La verdad como están las cosas, no sé si fue un secuestro, no sé si fue bajando del Didi o que otra persona le haya hecho daño. La verdad no tenemos claro que fue lo que pasó”, explicó Sheila al medio.

Momentos antes de que abordara el auto de Didi, cámaras de videovigilancia cercanas de la zona de Coapa grabaron a Jessica, por lo que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya investigan las imágenes.

Además, se informó que se logró localizar la señal del teléfono celular de Jessica en la zona de San Miguel Topilejo, en la zona del Ajusco, en la misma alcaldía Tlalpan.

Otro caso es el de Viridiana Moreno Vásquez, de 31 años de edad, originaria del municipio de La Antigua, en Veracruz, quien fue reportada como desaparecida por sus familiares, por lo que la Comisión de Búsqueda del estado emitió una ficha de búsqueda.

Hace unos días, México llegó a la trágica cifra de 100 mil personas desaparecidas. Sin embargo, ONG's aseguran que la cifra verdadera es mucho mayo. (Foto: REUTERS/Edgard Garrido/ Archivo)

De acuerdo con la familia de Viridiana, la joven acudió al hotel Bienvenidos para una entrevista de trabajo, y desde ese momento, dejó de responder el teléfono.

Luego de que familiares, vecinos y amigos de la joven realizaron una marcha por las calles de Cardel, en el municipio de la Antigua, el gobernador Cuitláhuac García aseguró que la joven se encuentra “resguardada”, pero se rehusó a dar más información, pues aseguró que era un asunto que debía “mantenerse en privado” así lo reportaron medios locales.

El esposo de Viridiana pidió que en caso de que esté “resguardada” las autoridades les dejen reunirse con ella.

“Si se supone que el gobernador ya sabe en dónde está, entonces la Fiscalía ya tenía que habernos informado y no nos contestan las llamadas”, aseguró el esposo de la mujer, quien además denunció que el hotel se niega a entregar las grabaciones de vigilancia.

Cabe recordar que el pasado lunes, México rebasó el trágico número de las 100 mil personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas desaparecidas o no localizadas, aunque varias ONG consideraron que la cifra es mucho más grande.

Karla Quintana Osuna, comisionada nacional de Búsqueda de Personas, admitió que hay alrededor de 25 mil mujeres desaparecidas en el país. (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO/ ARCHIVO)

De acuerdo con Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), alrededor de 25 mil mujeres se encuentran en calidad de desaparecidas en México.

“Hay una crisis de desaparición, una crisis de materia forense, una crisis en materia de justicia, 98% de impunidad en general y más en desaparecidos, que se cruza por las diferentes violencias, si juntamos estas crisis con las diferentes violencias, el sistema ordinario no ha podido, no ha querido, no ha sabido dar respuestas. Las familias te lo dicen todo el tiempo, `la que hace la búsqueda e investigación soy yo’”, reconoció la funcionaria.

Y aunque reconoció que es obligación de todos los niveles de gobierno realizar la búsqueda de todas las personas que sean reportadas como desaparecidas, la realidad es muy distinta.

“La obligación de búsqueda es de todos los poderes, para compartir información, no es sólo un poder sino todos en conjunto, todos tenemos esta responsabilidad y no se ha entendido en su integralidad. Es un proceso, evidentemente han sido las tensiones que se tienen en lo que respecta a quién le toca hacer qué, que si admiten o no el protocolo, que si lo votan a favor, que si no existe el derecho de una persona a ser búsqueda, evidentemente existe, de pronto las fiscalías dicen que no, pareciera que es una discusión abstracta y una atención institucional, no se trata de eso, no es lo que intentamos hacer desde las comisiones de búsqueda, lo que tratamos es hacerle entender a todo mundo que tenemos que buscar de manera conjunta y coordinada porque el fin es uno, es encontrarles con vida, y si es sin vida, tomar todas las medidas para regresarlos dignamente a casa”, reflexionó Quintana.

SEGUIR LEYENDO: