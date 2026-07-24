Danna pide detener la violencia digital tras polémica entre Belinda y Kenia Os

La cantante emitió un comunicado después de que Belinda denunciara amenazas de muerte en sus redes sociales. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Danna pide a sus fans frenar la violencia digital en redes sociales tras la polémica entre Belinda y Kenia Os, desatada el 21 de julio de 2026 en Instagram y X por declaraciones de Belinda sobre su dueto con Danna, que seguidores de Kenia Os leyeron como una exclusión de su artista. El 23 de julio, la intérprete de “Sodio” publicó un comunicado en sus historias en el que llamó a responder el odio en línea desde el amor, mientras Belinda borraba un comentario en el perfil de Os tras recibir amenazas de muerte.

El origen del conflicto fue una frase de Belinda al hablar de su colaboración con Danna: “Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos”, declaró la cantante a Vogue. Los llamados “Keninis” señalaron de inmediato que esa afirmación ignoraba “Jackpot”, la canción que Belinda ya tiene con Kenia Os en el álbum Indómita (2025).

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Belinda borra un comentario tras amenazas de muerte

Danna pidió ignorar el contenido negativo en redes sociales y responder desde el amor. (Facebook Belinda / Kenia Os / Danna)

La tensión entre fandoms escaló hasta los ataques directos. Belinda había dejado un mensaje en una publicación de Kenia —un carrusel de fotos con el texto “Paz, salud y prosperidad”— con la frase “Qué bonita, te quiero”. Os respondió otros comentarios de esa misma publicación, incluso uno de Fátima Bosch, pero no reaccionó al de Beli. Esa omisión fue leída por internautas como un presunto desaire deliberado.

El jueves 23 de julio, Belinda borró el comentario y explicó la decisión en su canal de difusión de Instagram. “Ayer borré un comentario porque empecé a recibir muchísimo hate, muchísimo odio; de hecho, amenazas de muerte. Yo no estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte y creo que los fandoms deben de tener límites”, expresó.

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La cantante también aclaró el sentido de sus palabras. “Siempre se ha creado una enemistad ficticia, específicamente entre Danna y yo, y jamás pensé que lograríamos esta colaboración en la cual todo se alineó para que así fuera”, escribió en redes. Sobre Kenia Os fue directa: “A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto. Tenemos una colaboración juntas que se llama Jackpot y una relación muy bonita”.

Danna llama a su fandom a no alimentar el odio en línea

La cantante Danna comparte un mensaje escrito a sus seguidores 'Dreamers' a través de una publicación en redes sociales, abordando las críticas recibidas y anunciando proyectos futuros. (Danna/Redes Sociales )

Horas después, Danna publicó un comunicado dirigido a sus “Dreamers”. “Trabajo en una industria donde yo como mujer, al igual que muchas de mis compañeras, todos los días afronto críticas, burlas y comparaciones. Cancelar, acosar o amedrentar sólo perpetúa el discurso de violencia que durante tanto tiempo ha existido”, escribió.

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La cantante pidió a sus seguidores ignorar el contenido negativo o responderlo desde el amor. “No seamos partícipes en alimentar narrativas de odio, ya que como he dicho, hay lugar para todas y siempre pesarán más las razones positivas para estar feliz y agradecida”, añadió.

Al cierre del comunicado, Danna adelantó que “muy pronto” el público escuchará lo que ella y “Beli” están preparando, además de su siguiente EP. La nota cerró con la frase: “disfrutemos La Dolce Vitta“, que reavivó el debate porque coincide con un verso del coro de “Problemática”, canción de Kenia Os en su álbum K de Karma (2026).

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La reacción de Kenia Os ante la polémica

La polémica entre los fandoms de Belinda y Kenia Os llegó a las amenazas de muerte el 23 de julio de 2026, cuando Belinda borró un comentario en el perfil de la sinaloense en Instagram; Danna respondió ese mismo día con un comunicado en el que rechazó la violencia digital. (Instagram)

Kenia Os no emitió ningún comunicado sobre los ataques entre fandoms. El mismo 23 de julio publicó en sus historias una fotografía en el gimnasio y, después, una imagen sobre sus próximos conciertos. Su silencio generó una nueva ola de comentarios en plataformas, donde usuarios señalaron que ella también debería frenar la violencia digital. Ya que incluso Thalía habría salido a pronunciarse sobre el tema, compartiendo la canción “Para No Verte Más”, un dueto que realizó con Kenia en 2023. “De hecho ya existía una colaboración de dos popstars mexicanas”, agregó.

Por otro lado, la canción que Belinda, Danna y Kenia Os grabaron entre agosto y septiembre de 2025, provocó incertidumbre pues sigue sin fecha de lanzamiento. Fue Kenia Os quien explicó el freno en el programa de radio Cara C en España: “La canción se paró por problemas administrativos”, con una decisión que, según precisó, provino de Sony Music y no de un conflicto entre las tres. “No podemos controlarlo, vamos a soltarlo, ya una vez que la disquera lo revise y apruebe, estoy dentro”, añadió.

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