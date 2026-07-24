Aylín Mujica revela la verdadera causa de muerte de su hijo Mauro Menéndez: cuál fue

Aylín Mujica dio una entrevista sobre lo sucedido con Mauro (IG)

La actriz Aylín Mujica rompió el silencio y ofreció su versión más íntima y detallada sobre la muerte de su hijo Mauro Menéndez durante una entrevista especial para La mesa caliente.

En medio del dolor, la también conductora habló sobre los días previos a la tragedia, la situación médica que enfrentó su hijo y la forma en que su familia enfrenta la pérdida, buscando dar claridad a las versiones y rumores que han circulado en las últimas semanas.

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Aylín Mujica revela la verdadera causa de muerte de su hijo Mauro

En la conversación, Aylín Mujica explicó que Mauro comenzó a sentirse mal durante una visita a Miami.

Tenía un “catarro muy fuerte” que su abuela intentó tratar en casa. Pese a las recomendaciones de no viajar, Mauro decidió ir a Barbados por cuestiones laborales.

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Aylín Mujica dio una entrevista sobre lo sucedido con Mauro (IG)

“Le dije: ‘No te vayas, Mauro, no te vayas’. Me dice: ‘Es que estoy en el aeropuerto, en una silla de ruedas, pero tengo que llegar a Barbados’”, relató Aylín.

Poco después, Mauro informó vía mensaje que había sido diagnosticado con neumonía en el hospital y que ya estaba tomando antibióticos. “Eso fue como veinticuatro horas antes de morir”, explicó la actriz.

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El desenlace ocurrió al día siguiente.

“Mauro estaba jugando soccer en el sunset, viendo el sunset con unos amigos. Convulsionó tres veces, la ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro y está en este momento intubado… Lo revivieron aproximadamente cinco veces. La sexta me llamaron y la doctora me dijo: ‘Tenemos que tomar una decisión’”.

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Aylín Mujica habla para "La Mesa Caliente", apenas unos días después de la muerte de Mauro (captura de pantalla)

La actriz contó que, tras varios intentos de reanimación, los médicos le informaron que le encontraron un coágulo en el pulmón y otro en el corazón. “Yo creo que la altura en el avión fue que hizo que aquello colapsara”, añadió.

Así despedirá la familia a Mauro Menéndez

Aylín compartió que la despedida de Mauro será fiel a sus pasiones y personalidad.

“Con su música, con sus fotos, en la playa, con sus amigos, con su familia y quizás con todo el que quiera venir, porque hay mucha gente que me ha pedido estar, amigas, amigos y yo voy a... Osamu no quiere, no quiere participar porque dice que es demasiado dolor y que ya no quiere seguir enganchado en eso. Pero yo sí, yo sí necesito”.

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En su testimonio, Mujica enfatizó que su fortaleza proviene del amor por sus hijos y del ejemplo que desea darles.

La actriz cubana posteó un nuevo mensaje tras la pérdida de su hijo. (Instagram: Aylín Mujica)

“Yo no puedo ser menos para mis hijos. Tengo que seguir adelante. Si me quedo llorando, no voy a resolver nada y no voy a ser un ejemplo para mis hijos”.

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La actriz también abordó los rumores sobre recaudaciones y dejó claro que la familia nunca organizó una colecta, aunque agradeció el gesto de los amigos de Mauro que impulsaron una campaña para apoyar con los trámites y gastos.

La fortaleza de Aylín Mujica, en medio de la mayor tragedia de su vida, ha sido reconocida por colegas, amigos y seguidores. La actriz reiteró que, tras la pérdida, nada la detendrá y que, aunque el dolor es inmenso, seguirá adelante por sus hijos y por el legado de su primogénito.

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