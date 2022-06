“Su incapacidad para gobernar en equipo es evidente”, Sandra Cuevas arremetió contra Sheinbaum por eventos masivos

La jefa de gobierno criticó las medidas de la alcaldesa Cuevas (Fotos: Cuartoscuro)

Después de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum criticó las medidas implementadas a causa del aumento en contagios de Covid-19 en la alcaldía Cuauhtémoc, la alcaldesa Sandra Cuevas arremetió en contra de su gobierno calificándolo como incapaces.

“Las medidas preventivas en #Cuauhtémoc solo son para eventos que organiza mi gobierno. Su incapacidad para gobernar en equipo es evidente. Continuaré haciendo lo correcto, ¡no hay mejor estrategia que la prevención! Una ‘figura presidenciable enganchada con una alcaldesa’…”, escribió Cuevas a través de Twitter.

“Es importante decir que las autoridades sanitarias son quienes están en la facultad de hacerlo. Las alcaldías no son autoridades sanitarias. En la Ciudad de México la autoridad sanitaria está establecida por un Comité que coordina la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México. Hasta ahora no ha habido ninguna orientación de este tipo”, declaró Sheinbaum.

Sandra Cuevas presentó diversas pruebas de su inocencia en el caso del Deportivo Guelatao (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Fue el pasado 18 de junio cuando la alcaldesa Sandra Cuevas indicó evitar la realización de actividades con concentraciones masivas en Cuauhtémoc, reforzar las medidas sanitarias y la evaluación semanal del número de contagios. A través de un comunicado la alcaldía Cuauhtémoc informó que se entregarán cubrebocas en mercados públicos, en parques, plazas y jardines para evitar un mayor crecimiento de contagios.

De igual manera, externó su preocupación por el aumento de casos de Covid-19 pues de acuerdo con datos presentados en el boletín, hay un registro de casi 10 mil contagios que da como resultado que cada hora 415 personas contraigan el virus. Por esta razón es que algunos eventos como la carrera “A la Meta con Papá 5K″ se pospuso hasta nuevo aviso.

“Finalmente recomendó a la población usar gel antibacterial, cubrebocas y guardar la sana distancia a fin de preservar la salud”, se escribió en el comunicado.

A pesar de que Sheinbaum se encuentra aislada desde el 15 de junio por dar positivo al virus por segunda vez, el pasado sábado más de 14 mil personas acudieron al Zócalo de la Ciudad de México para participar en la master class de box, difundida por el gobierno de la Ciudad de México.

Diversos usuarios criticaron la clase de box masiva en medio de un repunte de casos positivos por Covid-19 (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

Este hecho fue criticado por diversos usuarios en redes sociales ya que se difundió el evento para que las personas participaran. Javier Lozano, ex secretario de Trabajo y Prevención Social, reconoció el trabajo de Sandra Cuevas por preocuparse por la salud de sus habitantes ante el repunte de casos positivos por Covid-19, mientras que criticó el “relumbrón” del gobierno de Sheinbaum.

Durante la conferencia de prensa virtual debido al aislamiento de la jefa de Gobierno, Sheinbaum mencionó: “Hasta ahora no ha habido ninguna orientación de este tipo; es importante, obviamente, cuidarnos… en el caso personal, es un caso de ellos; hay que cuidarnos, hay que seguirnos cuidando. Pero hasta ahora el Comité de la Salud de la Ciudad de México no ha establecido ninguna acción adicional, que no sea las que ya en general se han dicho”.

Sheinbaum celebró el récord mundial de "La Clase de box más grande" (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

A través de redes sociales la mandataria celebró la reunión de 14 mil 299 personas para la clase masiva de Boxeo más grande, la cual consiguió el récord Guiness. Mientras que diversos usuarios criticaron esto ya que aseguraron que esto no mejoró los servicios de la ciudad, la cultura o la educación. Además aseguraron que en la Ciudad de México se tiene el récord por mayor inseguridad.

