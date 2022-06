Elecciones 2024: la mayoría de los ciudadanos votarían por Va por México para el gobierno de la CDMX, según encuesta

Va por México se estaría riñendo la jefatura de gobierno de la CDMX con la alianza Morena-PVEM-PT (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Una encuesta arrojó que la Cuarta Transformación (4T) sería frenada en la Ciudad de México por la coalición Va por México, misma que está conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD); debido a que presentó un 44 por ciento de la intención de voto.

De acuerdo con la encuesta realizada por El Financiero, la coalición opositora se estaría riñendo la jefatura de la CDMX contra la alianza del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) quienes, según sus números, cuentan con un 42 por ciento de intención de voto.

Según la encuesta, de manera individual, el partido guinda tiene registrado el 36 por ciento de la intención de voto en porcentaje efectivo, dejando de lado el 15 por ciento de indefinidos, mientras que los blanquiazules y tricolores captan el 20 y 19 por ciento, respectivamente.

Xóchitl Gálvez es de las mejores calificadas para convertirse en una posible candidata de Va por México (Foto: Cortesía PAN)

Quien se perfilaría como la representante de la oposición, según los encuestados, en las elecciones de 2024, es la senadora panista Xóchitl Gálvez, quien cuenta con una aprobación del 34 por ciento. No obstante, también figuran las legisladoras Margarita Zavala con el 26 por ciento y Kenia López Rabadán con el 21 por ciento.

Pese a que ha dicho que sus intenciones son las elecciones presidenciales, Enrique de la Madrid, ex secretario de Turismo en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, también fue considerado por los encuestados como un posible candidato para competir por jefatura de Gobierno con un 27 por ciento.

Por otra parte, se tiene registro que los capitalinos aprueban más a las figuras pertenecientes a la 4T ya que, después de la blanquiazul, se encuentra Clara Brugada, alcaldesa de Izatapalapa, con un 31%; Martí Batres, secretario de gobierno de la CDMX, con un 30%; Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el 29%; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana en la capital, con un 28%; y Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Prevención Social (STPS), con un 23%.

Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, figura entre las personalidades de la 4T mejor aprobadas para ser candidata de la alianza Morena-PVEM-PT (Foto: Twitter/ @ClaraBrugadaM)

Aunque Movimiento Ciudadano (MC) cuenta con un bajo porcentaje de aprobación por los capitalinos, el diputado Salomón Chertorivski cuenta con el el 24 por ciento de los popularidad para convertirse en un posible candidato opositor.

Al ser cuestionados sobre a quién prefieren como candidato o candidata del partido guinda, los encuestados a fin a la 4T optaron por rosa Icela Rodríguez. Le sigue Martí Batres, García Harfuch, la alcaldesa de Iztapalapa y, por último, Luisa María Alcalde.

Tras plantearles escenarios hipotéticos a los encuestados en los que se posicionó a Martí Batres como el candidato de Morena y aliados, el funcionario público obtuvo un 43 por ciento de la intención del voto, mientras que Gálvez Ruíz, representando a Va por México, captó el 40 por ciento. Pero, al poner a Rosa Icela como la candidata de la 4T consiguió el 42 por ciento frente a un 40 por ciento de la senadora panista.

Martí Batres se desempeña como secretario de gobierno de la Ciudad de México (Foto: @GobCDMX)

Cabe mencionar que en julio del año pasado, Xóchitl Gálvez afirmó que le interesaría competir por la jefatura de gobierno de la CDMX, incluso, reveló que ya le externó dichas aspiraciones a Marko Cortés, dirigente de Acción Nacional.

“[Es] absolutamente cierto. Yo creo que algo que la gente ya no te cree es la hipocresía de decir no, estoy concentrada en mis actividades legislativas. Por supuesto que voy a seguir concentrada. […] Y efectivamente, voy a buscar ser jefa de Gobierno de la ciudad, porque tengo conocimiento técnico de lo que necesita”, declaró en aquella ocasión, sin embargo, detalló que no se trataba de un “destape” oficial.

