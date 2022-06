Qué es la macrofalosomía, el trastorno que han sufrido desde Napoleón y estrellas del cine porno

La mocrofalosomía es la condición de tener un pene anormalmente grande (Foto: Getty Images)

El tamaño de los miembros sexuales es algo de lo que a las culturas occidentales les cuesta hablar cuando se trata de pocas proporciones, sobre todo para los hombres. Y es que las industrias del entretenimiento han esparcido la idea de que un pene más grande se relaciona directamente con el desempeño sexual y la virilidad.

En contraparte, las personas que tienen un pene más pequeño que el promedio constantemente sufren problemas de autoestima. La microfalosomía o Síndrome del Pene Pequeño es un padecimiento en el que el miembro no supera en estado de erección los 6.5 centímetros de longitud en una persona adulta.

No obstante, el tener un pene demasiado grande también puede implicar una serie de problemas que, desde Napoleón Bonaparte o el Rey Fernando VII hasta varios actores de la industria pornográfica, han sufrido.

El macropene o macrofalosomía es una condición humana en la que el pene alcanza o supera los 22 centímetros de longitud erecto, que corresponde al 3% de los hombres. Esta dimensión sale del promedio, que va de los 12 a los 17 centímetros, correspondiente al 75% de la población masculina, según reveló para Infobae el médico psiquiatra y sexólogo, Walter Ghedin.

Cabe señalar que para que se considere como macrofalosomía, el miembro debe continuar creciendo en la vida adulta; una vez que la etapa de crecimiento normal ha terminado. Si éste no sigue creciendo, se trata únicamente de un pene de gran tamaño.

El 3% de los hombres en el mundo tienen un pene mayor a los 22 cm (Foto: Getty Images)

Este padecimiento no conlleva problemas de salud reales, sin embargo sí puede afectar el desempeño sexual, entre lo que se encuentra la calidad de las erecciones o de la penetración sexual. Debido al gran tamaño, el caudal de sangre que llena el pene no es suficiente para lograr la rigidez del falo o se tienen complicaciones para mantenerla por un período de tiempo. Por otra parte, las parejas suelen tener dolor al momento del coito, lo que se denomina como dispareunia. Esto sí se considera un problema debido al dolor y la incomodidad que causa el tamaño del pene.

Causas de la macrofalosomía

De acuerdo con los especialistas, el tamaño del pene se determina por una cuestión genética y su desarrollo se completa en la etapa de la pubertad, con la aparición de otros rasgos sexuales externos como el crecimiento de los testículos y del vello corporal. Empero, hay individuos cuyo pene continúa creciendo después de esta etapa; si llega a superar los 22 centímetros, se considera macrofalosomía.

Hasta el momento no se ha corroborado si se trata de una cuestión hereditaria, pero todo parece apuntar a que no. Por otro lado, los urólogos señalan que podría tratarse de un problema en el sistema endócrino, principalmente en la glándula hipófisis, la cual hace que el crecimiento siga activo aún en la etapa adulta. Sin embargo, el padecimiento no es considerado una enfermedad.

Roberto Esquivel Cabrera, el hombre con el pene más grande del mundo (Foto: Especial)

Por su parte, la historia apunta que para la reina María Cristina, el tener sexo con el Rey Fernando VII era causa de un gran dolor, debido al tamaño del miembro del rey. Se dice que la pareja real que utilizar una almohadilla con un agujero en la parte central, para así “no destronar a la reina”; se escucha en la serie de televisión española El ministerio del tiempo.

La macrosomía genital del rey tuvo implicaciones en la vida del rey, quien se tuvo que casar en cuatro ocasiones para poder tener descendencia. Fue con su última esposa con quien logró tener dos hijas; sin embargo, las crónicas señalan que sus primeras esposas murieron a causa de desgarres internos.

En la actualidad, en México vive el hombre con el pene más largo del mundo. Se trata de Roberto Esquivel Cabrera, cuyo miembro alcanza los 48 centímetros. Con casi 60 años y originario de Saltillo, Coahuila, el padecimiento le ha traído varias complejidades, como el dejar de trabajar o salir a la calle.

