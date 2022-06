Empresarios mexicanos podrían acompañar a AMLO a la próxima reunión en julio con el presidente Joe Biden

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO/ ARCHIVO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que a la próxima reunión que sostendrá con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en el mes de julio, podría invitar a algunos empresarios mexicanos a quienes, entre otros temas, les interesa tratar el tema energético, especialmente el gas.

En su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador destacó que en la reunión que sostuvo el jueves con algunos empresarios, no le hicieron ninguna petición especial, pero “solo un poco” en torno a que se abra una mesa de diálogo para analizar las importaciones de gas.

“Los empresarios no me dijeron nada especial. Un poco el que se abra una mesa para analizar las importaciones de gas porque como ustedes saben, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene gas excedente y se está procurando que se utilice ese gas que se paga con el dinero de todos los mexicanos y también para no perjudicar a la CFE y no aumentar el precio de la luz, porque ellos también importan gas, pero se acordó que va a abrirse una mesa de diálogo y buscar una solución, como lo hacemos en todo”, señaló.

Foto:. REUTERS/Jonathan Ernst/ Archivo

El mandatario resaltó que también se habló sobre la manera de fortalecer la integración económica para apoyar más inversión extranjera.

“También hablamos de estas oportunidades de cómo fortalecer la integración económica para apoyar más inversión extranjera, cómo participar inversión nacional con inversión extranjera y voy a pedir que ese encuentro que tengamos con el presidente Biden. Yo y creo que será un día completo (cuando visite a Biden), de distintos temas, además él me ha mandado decir que quiere platicar no solo de asuntos económicos, sino conversar y vamos a tratar el asunto que tiene que ver con la cooperación económica y el apoyo a los países de Centroamérica con el propósito del fenómeno migratorio, las visas temporales de trabajo para ordenar el flujo migratorio y a ver si tenemos reunión conjunta con empresarios mexicanos y Estados Unidos.

Información en desarrollo..