El día que Alito Moreno dijo que López Obrador no quería hablar del “narcogobierno” que representa

Alejandro Moreno, presidente del PRI, afirmó que "el gobierno no quiere hablar del narcogobierno".

Después de haber sido reelegido para ser presidir la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, aseguró que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no quiere hablar del supuesto “narcogobierno” que representa.

“Esto es una persecución política para acabar a la oposición. ¿Saben de qué no quiere hablar el gobierno? Del narcogobierno. De eso no quiere hablar. No quiere hablar del pacto que tiene con el crimen organizado”, declaró Alejandro Moreno, también conocido como “Alito”, en una conferencia de prensa ante representantes de 70 partidos políticos de 29 países de la región.

El mismo día, precisamente, el político Porfirio Muñoz Ledo señaló que el narcotráfico no va a necesitar del actual presidente de México cuando éste deje el cargo. “Debe entender Andrés Manuel López Obrador que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, porque es un hecho que -en todos lados- se entienden con el que va a llegar. Ya no va a necesitar el narco del presidente”, expuso.

Muñoz Ledo, a su vez, advirtió de la participación de un nuevo agente en la política mexicana. “Ha aparecido un nuevo rey de la selva, que es el narco, porque potencia en dimensiones nunca soñadas, nunca imaginadas, el uso del dinero”, agregó el ex diputado y politólogo de profesión.

“Ha explotado una bomba en el jardín, ha aparecido un nuevo actor que no existía en los procesos políticos, que viene a revolucionar lo que entendemos como procesos políticos. Participó durante las últimas décadas en terrorismos, en caídas de gobiernos, hasta en Ucrania está ahora; con AL Qaeda, con Irak, que es la participación del narcotráfico en guerras internas”, sostuvo el político mexicano.

AMLO ha sido acusado reiteradamente de representar un "narcogobierno"

Al mismo tono de críticas se unió Francisco Labastida Ochoa, político priista, quien acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de favorecer al Cártel de Sinaloa y cuestionó sus visitas tan relajadas al corazón del narco en México: el Triángulo Dorado.

El excandidato presidencial en el año 2000 y exgobernador de Sinaloa (1987-1992), señaló que las cuatro visitas a Badiraguato por parte del presidente no pudieron ser sin la anuencia de los criminales, pues se trata de la cuna de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, Ismael Zambada García, el Mayo, y Rafael Caro Quintero.

Y es que López Obrador ha sido criticado por sus detractores por las polémicas que ha generado en el bastión del Cártel de Sinaloa. Pues el mandatario se ha pronunciado por no estigmatizar a la población de la sierra de Sinaloa, Chihuahua y Durango, donde el grupo criminal ha permanecido durante décadas.

A ellos se suma la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, cuyo arresto causó un caos en Culiacán en octubre de 2019, y el Estado mexicano cedió a las amenazas de atentar contra familias de militares; así como el saludo a María Consuelo Loera, madre del “Chapo”, el 29 de marzo de 2020 durante su visita para supervisar la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo.

Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo"

Estas críticas de diferentes actores de la política se dan en el contexto de una de las más recientes revelaciones de la respetada periodista de investigación, y especialista en narcotráfico, Anabel Hernández. En su última columna reveló que operadores relevantes del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se reunieron con Aureliano y Miguel Ángel Guzmán Loera, el Guano y el Mudo, hermanos del Chapo, así como con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los chapitos, para asegurar la gubernatura de Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, y algunas presidencias municipales en la entidad.

En el caso de los hermanos del capo, la periodista apuntó que ambos sostuvieron una reunión con políticos de Morena en la casa de la madre del Chapo, María Consuelo Loera, en el poblado de la Tuna, en Badiraguato. Allí, según Hernández, los hermanos de Joaquín Guzmán, que representan otra dirigencia del Cártel de Sinaloa, conversaron con José Paz Elenes, quien contendió abanderado por Morena-PAS (Partido Sinaloense), y resultó vencedor.

