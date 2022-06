Debanhi Escobar: nueva necropsia demostrará que fue un feminicidio, dijo Mario Escobar

(Foto: especial)

Mario Escobar adelantó que la tercera necropsia que se practicará al cuerpo de su hija, Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, permitirá comprobar científicamente que se trató de un feminicidio y no un accidente, como trató de llevarlo la Fiscalía General de Nuevo León.

El señor Escobar aclaró que el 30 de junio se solicitará formalmente a un juez de control el permiso para exhumar el cuerpo de Debanhi Susana, y si el trámite resulta ágil, entonces el equipo de médicos especialistas podrá realizar el estudio el 1 o 2 de julio.

Detalló que una vez realizada la necropsia, aproximadamente llevará unas 72 horas conocer la verdadera causa de muerte de la joven. Según Mario Escobar, el caso dará un giro y quedará comprobado que el estudio forense que realizó la Fiscalía de Nuevo León estuvo plagado de irregularidades.

Señaló que se trata de un parteaguas en la historia de la justicia de ese estado, e insistió que las autoridades tendrán que detener a los presuntos sospechosos de la muerte de Debanhi, y argumentó que por ahora no puede revelar la identidad de esas personas.

A friend of Debanhi Escobar, an 18-year-old law student who went missing on April 9 and found dead inside a water tank of the Nueva Castilla motel, amid a spate of disappearances of women in Nuevo Leon state, pays homage to her, in San Nicolas de los Garza, Mexico April 25, 2022. REUTERS/Daniel Becerril

Dijo que él y su esposa accedieron a la exhumación con mucho dolor en su corazón, pero tiene la esperanza que el trabajo de los peritos especializados ayude a esclarecer la muerte de Debanhi Susana “y encontrar a los presuntos culpables”.

Expuso que una vez que el equipo de ciencia forense concluya su trabajo, el cuerpo de Debanhi volverá a ser enterrado, no sin antes “pedirle perdón” por aceptar esta tercera necropsia. No obstante, justificó que la propia joven le habría exigido hacer todo lo posible por encontrar la verdad.

Por ello pidió a las personas que dan seguimiento al caso de su hija que prendan una veladora a partir del 30 de junio, pues se trata de un hecho trascendente para todas las mujeres de Nuevo León, pues podría sentar un precedente para tomar medidas contra los feminicidios.

Gobierno federal brinda apoyo en el caso

Fotos: Cuartoscuro IG @debanhi.escobar

Este jueves, el Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, confirmó que el próximo 30 de junio se hará la solicitud para la exhumación.

El procedimiento permitirá que se realicen análisis a profundidad por un grupo de expertas y expertos médicos, para la homologación de dictámenes forenses que anteriormente fueron aplicados, explicó el funcionario federal.

Esto se decidió en el marco de una reunión que la SSPC tuvo el 15 de junio con el Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León, el Gobierno de Nuevo León, la Comisión Ejecutiva Internacional de Atención a Víctimas (CEAV) y los padres de Debanhi, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa.

En dicha reunión también se verificó que todos los avances realizados mediante la colaboración entre dependencias e instituciones, obraran dentro de la carpeta de investigación que se encarga de integrar la Fiscalía de Nuevo León y a la que ya han tenido acceso los padres de Debanhi así como la CEAV.

El subsecretario afirmó que se seguirán realizando las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Dos meses de investigaciones y ningún sospechoso

Mario Escobar ha denunciado que pese a que las autoridades han llevado a cabo más de 200 entrevistas, no tienen a ningún sospechoso ni imputado por el caso. El padre de la joven dijo que él sí tenía sospechosos del homicidio de su hija, tanto hombres como mujeres, pero en estos momentos él no puede revelar esas identidades.

“A Debanhi la mataron, a Debanhi la sembraron, a Debanhi la plantaron ahí en la cisterna”, dijo en un video publicado en su canal de Youtube, donde informa sobre lo que va ocurriendo en la investigación.

“Ya son dos meses que no me dan nada, no puede ser que tengan 400 o 200 o 500 entrevistas o mil entrevistas y no haya ningún culpable, no puede ser posible, estamos cansados, les pido que hagan su trabajo a la Fiscalía, el día de hoy no quisieron salir a dar declaración que, porque no tienen nada, bueno esa es mi declaración, lo que acabo de comentar”.

SEGUIR LEYENDO: