Sergio Mayer enalteció el trabajo de Mario Delgado en Morena; propuso una “oposición ciudadana”

Sergio Mayer reconoció el trabajo de Mario Delgado (Fotos: Instagram/@sergiomayerb // Cuartoscuro)

El actor y empresario Sergio Mayer enalteció el trabajo de Mario Delgado, dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), frente al partido guinda, pues aseguró que logró conseguir una “oposición fracturada”.

A través de su cuenta de Twitter, el ex diputado de Morena reconoció que Delgado Carrillo consiguió que exista un bloque opositor “fracturado”, así como “partidos debilitados”.

“Ilegal o no, inmoral o no; Digan lo que digan, Morena, organizada por @mario_delgado, sigue ganando territorio, logrando una gran convocatoria frente a una oposición’ fracturada, partidos debilitados, llenos de conflictos internos, egos e interés particulares.”, escribió el ex Garibaldi por medio de redes sociales.

El actor y empresario propuso crear una "oposición ciudadana" (Foto: Twitter/@SergioMayerb)

Pese a que elogió a Mario Delgado y al partido que llegó a representar en San Lázaro, Mayer Bretón propuso crear una “oposición ciudadana” con el fin de “no perderlo todo”.

“Tiene que existir una oposición ciudadana, fomentar la cultura de la participación para que existan verdaderos contrapesos. Las y los ciudadanos debemos organizarnos para no perderlo todo. Te invito a participar. Podemos hacerlo mejor”.

Y es que durante las últimas semanas la fuerza política de los partidos de oposición se puso en duda, no sólo por los resultados que presentaron tras las elecciones gubernamentales del pasado 5 de junio, sino también porque uno de sus dirigentes estuvo a punto de perder su puesto debido a que fue acusado de participar en presuntos actos de corrupción.

Mayer Bretón reconoció la fuerza política de Morena (Foto: Twitter/@mario_delgado)

Tal fue el caso de Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a quien ex líderes del tricolor le propusieron dejar el cargo luego de que el instituto político únicamente salió triunfador en una de las seis gubernaturas que estaban en juego.

Además, Moreno Cárdenas se enfrentó contra Layda Sansores, gobernadora de Campeche, quien reveló una serie de audios en donde supuestamente se habría escuchado al líder tricolor pactando en presuntos actos de corrupción.

Ante las polémicas del líder priista, Delgado Carrillo opinó que Alito, como es conocido en la esfera política del país, debe seguir al frente del PRI pues “ha ayudado mucho al crecimiento de nuestro movimiento, en ese gran dúo dinámico que ha formado con Marko Cortés y la derecha”.

Mario Delgado aseguró que Alito Moreno a apoyado a fortalecer a Morena (Foto: Especial)

A pesar de que Moreno Cárdenas se encontraba en la cuerda floja, y tras haber rendido cuentas a ex presidentes del PRI, Alito negó entregar la dirigencia del partido.

“El pueblo de México ya se dio cuenta de que este gobierno sabe que divide a la población, gana en el 2024 e instaura una dictadura y eso no lo vamos a permitir”, declaró Alejandro Moreno desde el CEN del PRI el pasado 14 de junio.

Con respecto a las elecciones, Morena se llevó 4 de las 6 candidaturas, mientras que la coalición opositora Va por México, conformada por el PRI, Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD); se consagró con las gubernaturas de Durango y Aguascalientes con el priista Esteban Villegas y la panista Tere Jiménez, respectivamente.

Sergio Mayer fue diputado por parte de Morena (Foto: Twitter/@SergioMayerb)

Sergio Mayer en Morena

La vida política de Sergio Mayer inició como vocero de la niñez en el Senado de la República durante la LXII y LXIII Legislaturas, pero en 2018, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Palacio Nacional, se convirtió en legislador en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.

Mayer Bretón también fue presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, no obstante, perteneció a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia.

