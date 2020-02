-Piensan que por el hecho de ser actor no debes o no puedes participar en política. Piensan que los actores somos superficiales. Es una apreciación equivocada. Yo participé mucho tiempo en el tema artístico porque mi objetivo era llegar a la política. Yo utilicé de alguna manera mi carrera actoral para llegar a donde estoy, yo tenía trazado un objetivo y no fue un tema de ocurrencia ni de popularidad, porque yo no soy tan popular como otros actores que han querido participar y no han llegado. El trabajo que hayan hecho otros actores dentro de la política, eso a mí no me corresponde, no me califica ni me define. A mí me califica el trabajo que estoy haciendo. Soy muy comprometido con lo que digo y con lo que hago y eso no le gusta a muchas personas.