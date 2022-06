Cuántos millones de pesos perdería Huauchinango si le quitan la categoría de “Pueblo Mágico” tras linchamiento

La Presa Necaxa es uno de los atractivos turísticos de Huauchinango (Foto: Instagram)

El linchamiento del joven abogado Daniel Picazo, ocurrido el pasado 12 de junio en el municipio de Huauchinango, uno de los destinos turísticos del estado de Puebla, ha provocado la indignación de todo el país.

Y es que un grupo de pobladores de la comunidad de Papatlazolco golpearon y quemaron al exasesor de la Cámara de Diputados, con el argumento de que se les hacía sospechoso de robar menores de edad por tener un vehículo foráneo.

A pesar de que la Fiscalía de Puebla informó que ya realizó las primeras siete detenciones relacionadas a este caso, la imagen de este “Pueblo Mágico” ya quedó manchada.

Al respecto, Rogelio López Angulo, alcalde de Huauchinango señaló este jueves en entrevista para W Radio que tras la tragedia espera que el gobierno federal no le quite la categoría de Pueblo Mágico que ganó en 2015, pues aseguró que hasta el momento no ha recibido ninguna comunicación por parte de la Secretaría de Turismo (Sectur) para evaluar si se le retira o no a la localidad el nombramiento.

Daniel Picazo era originario de la región y fue para visitar a su familia (Foto: Facebook Daniel Picazo)

“Se puede pensar que Huauchinango es un pueblo sin ley, pero no es así”

Cabe mencionar que la Sectur define como Pueblo Mágico a una localidad que, a través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado su valor y herencia histórica cultural, la cual manifiestan en diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible irremplazable.

El edil indicó que están tomando las medidas de seguridad necesarias para proteger a las y los visitantes que acuden al lugar, además de que se está instruyendo a las autoridades de las comunidades sobre los protocolos a seguir en la detención de personas señaladas de cometer algún delito.

Sin embargo, Sectur informó que sí se encuentra en comunicación con las autoridades estatales y municipales para conocer los detalles de los hechos.

Sin seguridad, no hay reconocimiento

Vista de uno de los callejones del centro (Foto: Instagram)

Ubicado a 166 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, este poblado de poco más de 100 mil habitantes es conocido por la belleza de sus paisajes, conformados por ríos, cascadas y bosques de encino y pino. Además de ofrecer una gran variedad de actividades ecoturísticas.

Pero lo anterior no es suficiente para conseguir el reconocimiento. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de octubre de 2020, deben cumplir una serie de requisitos sobre infraestructura, transporte público, servicios de salud, y sobre todo, seguridad pública.

“(Se debe garantizar) Seguridad y protección integral al turista para mejorar la confianza de los visitantes en los Pueblos Mágicos”

La Sectur deberá realizar evaluaciones a los nombrados Pueblos Mágicos cada año para determinar si permanecen con dicha distinción o no.

Los apoyos económicos

Muchos de los turistas llegan a realizar senderismo y camping (Foto: Instagram)

Debido a la política de austeridad que maneja el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2019 se eliminó el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, con el que en 2018 se asignaron 586 millones de pesos para los entonces 121 destinos certificados.

En 2022, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 el 90% del recurso para el turismo está destinado al Tren Maya, una de las megaobras insignas de AMLO para el sureste mexicano.

A cambio de eso, Miguel Torruco, titular de la Sectur, anunció la creación del programa Barriendo y Pintando con el objetivo de ayudar a la mejora de edificios y calles, así como a la limpieza de las localidades.

(Foto: Instagram)

Para este mantenimiento, el gobierno federal otorga al año una inversión de un millón 250 mil pesos, mientras que los gobiernos estatal y municipal aportarán con la misma cantidad, respectivamente, que en total suman 3.75 millones de pesos anuales.

Un dato a destacar es que la gente de este municipio poblano vive principalmente de la siembra, especialmente de arboles de navidad, y del turismo; mientras que muchos otros son población flotante que trabaja en ciudad cercanas.





