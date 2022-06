“AMLO es jefe de Estado, no presidente de partido”: así arremetió Marko Cortés contra Mario Delgado

Marko Cortés arremetió contra Mario Delgado y Morena tras sus declaraciones respecto a la Moratoria Constitucional de la oposición. (Fotos: Twitter/@MarkoCortes/@mario_delgado)

La Moratoria Constitucional suscrita por los líderes de la coalición Va Por México (PAN, PRI, PRD) ha dado mucho de que hablar en los últimos días, principalmente a raíz de su propuesta de no aprobar ninguna reforma constitucional impulsada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) o por su partido, Morena.

Con dicha estrategia, la oposición suspendería el proceso legislativo de dos relevantes reformas constitucionales anunciadas por el Ejecutivo Federal: Reforma político/electoral y Reforma a la Guardia Nacional.

Al respecto, López Obrador ha emitido diversos pronunciamientos, entre los cuales destaca el llamado que hizo a los diputados y senadores de la oposición a abstenerse de asistir a los espacios de discusión si no pretendían cumplir con su labor de darle seguimiento a los procesos legislativos en el Congreso.

“Que ya no vayan si no van a legislar. Nada más que no cobren. Que pidan licencia porque están declarando que no van a aprobar nada de lo que nosotros vamos a proponer”, fueron las palabras pronunciadas por AMLO en su conferencia mañanera del pasado 13 de junio.

Como respuesta a ello, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, retó a través de un video a AMLO y la bancada de Morena a que aprueben las iniciativas del blanquiazul “que mantienen en la congeladora”. En el mismo material, Cortés aseguró que el legislativo federal debería operar bajo los objetivos del PAN en lugar de continuar con la agenda planteada por la mayoría.

En este sentido, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, realizó una publicación en Twitter en la cual adjuntó un video de López Obrador hablando del tema.

“Pensaron en tirar una pedrada, pero se equivocaron porque su función es legislar. Además, los dirigentes de los partidos no son los jefes de los legisladores, el legislador es representante del pueblo. Un legislador no representa a un partido, representa a los ciudadanos, representa al pueblo”, es lo que comentó AMLO en el video extraído de una de sus conferencias.

Al respecto, Delgado expresó que “los legisladores del #PRIAN deben entender que son representantes populares y su único jefe es el pueblo. Deben actuar conforme a los intereses de quienes les dieron su confianza en las urnas”, lo cual significó un duro ataque hacia la postura de la oposición y su Moratoria Constitucional.

En consecuencia, Marko Cortés utilizó la misma red social para, desde su cuenta personal, publicar una respuesta que, en lugar de continuar con el tema, fue un cuestionamiento directo a Mario Delgado y una crítica a López Obrador.

“No te confundas @mario_delgado, mejor responde por la tragedia de la línea 12, por el financiamiento del crimen organizado a Morena o por sus gobiernos que no dan 1 provocando la peor crisis de violencia Recuérdale a @lopezobrador_ que es jefe de Estado, no presidente de partido”, sentenció el dirigente panista.

Hasta el momento, Mario Delgado no ha hecho ningún pronunciamiento adicional, pero eso no evitó que a Cortés le llovieran las respuestas de distintos usuarios en la red social.

Antonio Attolini, antiguo vocero de campaña de Andrés Manuel López Obrador, menospreció los comentarios del panista y respondió “‘Orita no, chavo. Los adultos están a la mesa, nosotros te llamamos cuando haga falta un cuaderno que colorear”.

De igual manera, el usuario @MauCalderon hizo referencia a la crisis de violencia que vivió el país en el gobierno de Felipe Calderón, entonces representante del PAN: “alguien explíquele que la peor crisis de violencia comenzó en el año 2006, con gráfica y todo”.

Asimismo, hubo quienes evocaron la crisis que atraviesa la oposición y sus dirigentes, especialmente el priista Alejandro Moreno, e hicieron burlas al respecto: “Meko, quiero agradecer a profundidad que el Criminal y Antimexicano #PartidoAcciónDelNarco esté siendo llevado al fin a sus mínimos históricos. Mi total respaldo a tu dirigencia junto con la de Malito. Juntos Podemos! Bendiciones. #FuerzaMeko Abrazos!”, respondió el usuario @OLP1125.

