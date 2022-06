“Sí o sí”: Alito Moreno se reunió con el FCN, quien conjura un frente con la sociedad civil de cara a 2024

Alejandro Moreno se reunió con el FCN (Foto: Cuartoscuro)

Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo un encuentro con la organización Frente Cívico Nacional (FCN), y al terminar su reunión, el líder partidario estimó que este grupo cuenta con una visión “muy completa” de qué es lo que debe de transcurrir en México.

Este lunes 13 de junio, a través de redes sociales, el presidente del tricolor señaló que el FCN es una organización con visión de lo que se merece México, además de que recordó la importancia de la vinculación entre la sociedad civil con los políticos.

“Me reuní con los miembros del Frente Cívico Nacional, y en serio que tienen una visión muy completa del futuro que merecemos. Sí o sí, el México que reconstruiremos tiene que ir de la mano de la sociedad civil organizada. Este país necesita de todas y todos para salir adelante!”

Dicho encuentro cobra particular relevancia si se entiende el momento en el que ocurrió y los participantes en la reunión, pues todo atiende a la agenda electoral de 2024, en la que se renovará la presidencia de México.

En cuanto al tiempo, es de relevancia mencionar que el pasado domingo 5 se realizaron las votaciones para seis nuevos gobernadores (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas), donde cuatro fueron para Morena, una para el PAN y otra para el PRI, por lo que el partido promotor de la llamada 4T se perfila como el favorito para los siguientes comicios.

Respecto a las personas, primero se destaca la figura de Alito Moreno, quien ha sido objeto de múltiples críticas, en primer lugar, por ser el presidente del PRI que ha perdido más gubernaturas en la historia y, en segundo lugar, por los audios filtrados que ponen en tela de juicio su calidad moral.

Asimismo, los miembros del FCN resultan ser parte de los ya conocidos promotores de diferentes corrientes anti Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto porque pertenecen a movimientos u organizaciones como Futuro 21 o Sí por México, grupos conformados por políticos, ex funcionarios y empresarios que condenaron, desde el día uno, el mandato del actual jefe del ejecutivo federal.

El comité ejecutivo de FCN quedó establecido desde noviembre de 2021, año en que Morena ganó 12 de las 15 gubernaturas que estuvieron en juego. De este modo se dieron a conocer rostros ya populares entre la oposición como Emilio Álvarez Icaza, senador adscrito al Grupo Parlamentario Plural (GPP); Fernando Belaunzarán, ex diputado por el PRD y miembro fundador de Futuro 21; Beatriz Pagés, ex legisladora por el PRI y también fundadora de Futuro 21; Guadalupe Acosta, ex coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), entre otros.

La misión de dicho grupo quedó plasmada en tres ejes clave que desarrollan de cara a las elecciones 2023, donde se renovará gubernatura en Coahuila y Edomex, y 2024, donde se definirá la presidencia de México.

1.- Acompañar las causas ciudadanas que supuestamente ya abandonó el gobierno federal, como los niños con cáncer, organizaciones campesinas, indígenas, víctimas de la violencia y estudiantes universitarios.

2.- Construir, junto con la sociedad civil, un programa alternativo de gobierno, en el que se consulten a especialistas y académicos que conozcan los temas de vanguardia para la república. También se especificó que el programa será presentado en los próximos meses.

3.- Construir una metodología para establecer una candidatura alterna a la que promoverá Morena en las elecciones del 2024, en la que se tome en cuenta la popularidad del perfil en vez de atender a un criterio hegemónico.

Finalmente, esto se suma a la voluntad de Va por México de definir una candidatura única para juntar todas las fuerzas opositoras y tener mejor probabilidad de ganarle a Morena y el candidato que definan para gobernar México de 2024 a 2030.

