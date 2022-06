María de Estrada: la mujer que luchó junto a Hernán Cortés para lograr conquistar Tenochtitlan

Según crónicas de la época, 12 mujeres lucharon en el ejército de Cortés, entre ellas, María de Estrada.

Al hablar de la Conquista de México, nos damos cuenta de que resaltan, en su mayoría, nombres masculinos. Sin embargo, también hubo mujeres que participaron en este hecho histórico.

Tal vez la más conocida de ellas sea Malitzin, conocida como La Malinche, quien ayudó a Cortés y a sus hombres a traducir lo que decían los mexicas al maya, pues sabía hablar ambas lenguas, y del maya, se traducía al español por medio de Jerónimo de Aguilar, quien vivió por un tiempo con mayas junto a Gonzalo Guerrero, luego de ser capturado.

Sin embargo, La Malinche no fue la única mujer en participar en la Conquista, ayudando a Cortés y sus hombres a la caída de Tenochtitlan, pues en las crónicas de la época aparecen otros nombres femeninos.

Francisco Cervantes de Salazar, un cronista español del siglo XVI, refiere en su obra Crónica de la Nueva España lo siguiente: “En todo tiempo ha habido mujeres de varonil ánimo y consejo”. María de Estrada fue una mujer que se unió al ejército de Hernán Cortés cuando tenía entre 30 y 40 años, y luchó con la valentía de los hombres más aguerridos de la época.

Cronista de la época señalan a María de Estrada como una de las mujeres que lucharon con Cortés. Foto: (Códice Durán)

Era apodada como “La Vieja”, un sobrenombre algo despectivo relacionado con su edad por el que la conocían sus compañeros de armas, fue una de las 12 mujeres que participaron en la sangrienta toma de Tenochtitlan, capital del imperio azteca, que se concluyó el 13 de agosto de 1521, tras un sitio que duró más de 75 días.

Luego de la batalla que perdieron los españoles, conocida como La Noche Triste, en la que Cuitláhuac estuvo al frente de las tropas mexicas, el 30 de junio de 1520, los españoles decidieron replegarse en Tlaxcala para preparar la ofensiva final a Tenochtitlan. Estaban decididos a dejar a las mujeres bajo protección de sus aliados, pero según el también cronista de la época Bernal Díaz del Castillo, María de Estrada dijo a Cortés: “No es bien, señor capitán, que mujeres españolas dexen a sus maridos yendo a la guerra; donde ellos murieren moriremos nosotras, y es razón que los indios entiendan que son tan valientes los españoles que hasta sus mujeres saben pelear, y queremos, pues para la cura de nuestros maridos y de los demás somos necesarias, tener parte en tan buenos trabajos, para ganar algún renombre como los demás soldados”.

El lugar de nacimiento de María de Estrada es un misterio, sin embargo, el padre Feijoo en su discurso del siglo XVI Defensa de las mujeres, comenta que su apellido indica que era asturiana. A pesar de todo, lo que sí se sabe de ella es que fue hermana de Francisco de Estrada, que se había instalado en el nuevo mundo desde 1509, año en el que posiblemente llegara María.

Según las crónicas de la época, la mujer fue apresada por los indios taínos durante los intensos combates que ocurrieron en la ciudad de Matanzas, actual isla de Cuba. Luego de dos años de estar en cautiverio, fue liberada y se casó con el sevillano Pedro Sánchez Farfán, en la Villa de la Trinidad. Así lo da a conocer en la Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo: “Yo conocí a la mujer, que, después de ganada la isla de Cuba, se quitó el cacique de poder de quien estaba, y la vi casada en la misma isla de Cuba, en una villa que se dice de Trinidad, con un vecino della que se decía Pedro Sánchez Farfán”.

Hernán Cortés logró la Conquista de Tenochtitlan junto a su ejército, en el que estaban algunas mujeres. (Ilustración: Steve Allen)

Es muy posible que María de Estrada llegara a la Nueva España en abril de 1520 a bordo de una flota capitaneada por Pánfilo de Narváes para encontrarse con su esposo, que se encontraba en las filas del ejército de Cortés. Cuando hace un recuento de los sobrevivientes de la Noche Triste, Bernal Díaz del Castillo cita su nombre en la Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España: “Pues olvidado me he de escribir el contento que recibimos de ver viva a nuestra doña Marina y a doña Luisa, la hija de Xicotenga, que las escaparon en los puentes unos tascaltecas, y también una mujer que se decía María de Estrada, que no teníamos otra mujer de Castilla en México sino aquella”.

