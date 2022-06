Gobierno federal anuncia expropiación de 45 predios en Quintana Roo para construcción del Tren Maya

(Foto: Quintana Roo)

El gobierno federal anunció la expropiación de más terrenos de propiedad privada, en el estado de Quintana Roo, con el fin de que sean utilizados en la construcción del Tren Maya, una de las megaobras insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior fue publicado este 10 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con firma de Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).

En el texto se detalla que la expropiación afectará una superficie de un millón 383 mil metros cuadrados, correspondientes a 46 predios: dos en el municipio Benito Juárez, cuatro en Puerto Morelos, 35 en Solidaridad, y cuatro en Tulum.

Cabe mencionar que dichos predios se asientan en los destinos turísticos de Cancún y la Riviera Maya y forman parte de los tramos 5 y 5 Sur del proyecto del Tren Maya.

Un juez federal mexicano suspendió de manera indefinida la construcción de un tramo del denominado "Tren Maya", proyecto turístico insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, por no cumplir con la normativa ambiental del país, según un fallo conocido el lunes.

En los considerandos se argumenta que el Tren Maya es una obra de infraestructura de utilidad pública, cuya finalidad es “atender y satisfacer las necesidades de la población en general”.

“Tanto para los turistas como para los habitantes de las localidades ubicadas dentro de la Península de Yucatán, relativas a comunicar de manera eficiente y agilizar el transporte de todas las personas, y en consecuencia se reactivará la economía del país y el desarrollo en diversos sectores como el comercial y turístico”

Por otra parte, se señala que los titulares de los bienes y derechos deberán ser notificados y una vez que los dueños sean enterados, tendrán un plazo de hasta 15 días hábiles “para manifestar ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, lo que a su derecho e interés convenga y presenten las pruebas que estimen pertinentes”.

Una vez desahogado el procedimiento se procederá “a la ocupación inmediata” de los predios citados.

(Foto: Quintana Roo)

La nueva declaratoria de utilidad pública ya era esperada por el grupo de ambientalistas que ha interpuesto demandas de amparo. José Urbina Bravo, promovente de uno de los amparos, mencionó que el gobierno federal busca nuevas vías para evadir los medios de control constitucional de protección de los derechos de las personas.

“Nuestro equipo de abogados que me representa en el amparo que yo presenté, estaba preparado para esto, sabía esto (...) seguimos confiados porque la ciencia, la razón, están de nuestro lado, ellos nos combaten nuestros argumentos con algo repetitivo, ellos decían: eran acahuales: no lo eran; tenía la MIA: no lo tenían; no se iba a cortar ningún árbol: lo cortaron” (sic), sostuvo Urbina Bravo.





Más información en desarrollo.