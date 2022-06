Continúan afectaciones en el sur y sureste por onda tropical número 3: se prevén intensas lluvias

Clima en México para el 11 de junio de 2022. Foto: EFE/David Guzmán

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico de tiempo para este sábado 11 de junio estima intensas lluvias en el sur y sureste del territorio, así como fuertes en el oriente y la Península de Yucatán. Ello, provocado por la presencia de la onda tropical número 3 en interacción con una zona de de baja presión con potencial ciclónico, además de una vaguada monzónica. En el noroeste, norte y occidente también se esperan precipitaciones.

No obstante, prevalecerá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en la mayor parte del país. México registrará temperaturas mínimas de hasta -0º C en Chihuahua, Estado de México, Puebla y Tlaxcala. En contraste, las máximas superarán los 45º C en Baja California, y los 40°C en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo parcialmente nublado y ambiente matutino fresco, siendo frío al amanecer en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, se espera ambiente templado a cálido, con incremento de nubosidad y probabilidad de lluvias puntuales fuertes principalmente en el suroeste del Estado de México y lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México.

En la Ciudad de México se pronostica temperatura mínima de 11 a 13 °C y máxima de 26 a 28°C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 22 a 24 °C.

Clima en México para el 11 de junio de 2022. Foto: @conagua_clima

Península de Baja California: Cielo parcialmente nublado a lo largo del día, con lluvias aisladas en la región. Ambiente fresco a templado por la mañana y caluroso a muy caluroso por la tarde, siendo extremadamente caluroso en el noreste de Baja California.

Pacífico Norte: Cielo parcialmente nublado por la mañana. Nublado por la tarde, con chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Sinaloa; todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente templado por la mañana y caluroso a muy caluroso por la tarde.

Pacífico Centro: Cielo nublado la mayor parte del día con lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, fuertes en Jalisco y Colima, así como chubascos en Nayarit; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente matutino templado, así como cálido a caluroso por la tarde, siendo muy caluroso en zonas de Nayarit.

Pacífico Sur: Cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca y muy fuertes en Chiapas; todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, que podrían generar deslaves e inundaciones. Ambiente matutino templado y cálido a caluroso por la tarde.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado a lo largo del día, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz y chubascos en Tabasco; todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar deslaves e inundaciones, así como lluvias aisladas en Tamaulipas. Ambiente matutino templado. Cálido a caluroso por la tarde, siendo muy caluroso en zonas de Tamaulipas y Veracruz.

Clima en México para el 11 de junio de 2022. Foto: @conagua_clima

Península de Yucatán: Cielo medio nublado por la mañana y nublado durante la tarde, con chubascos en Campeche y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Yucatán; todas con descargas eléctricas. Ambiente templado por la mañana y cálido a caluroso por la tarde.

Mesa del Norte: Cielo parcialmente nublado y ambiente fresco por la mañana, siendo frío en zonas altas de Chihuahua y con probabilidad de bancos de niebla al amanecer en zona serranas de la región. Nublado por la tarde, con lluvias fuertes en Chihuahua, chubascos en Durango y Zacatecas, además lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Ambiente cálido a caluroso por la tarde.

Mesa Central: Cielo medio nublado. Por la tarde y noche cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Morelos y Puebla (suroeste), así como lluvias aisladas en Hidalgo y Tlaxcala. Ambiente matutino fresco, siendo frío en zonas altas de Puebla y Tlaxcala. Ambiente cálido a caluroso por la tarde.

SEGUIR LEYENDO: