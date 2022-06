Usuarios de HSBC no podrán usar cajeros, tarjetas ni comprar en línea por mantenimiento

FILE PHOTO: A branch of HSBC bank is seen, in central London August 3, 2009. REUTERS/Stefan Wermuth/File Photo

El Banco HSBC vuelve a dar noticias a sus usuarios, quienes en la última semana de mayo reportaron una caída en el sistema que les impidió realizar operaciones, solo que en esta ocasión es la propia institución financiera la que adelantó que se llevará a cabo un mantenimiento a sus servidores, por lo que no se podrán utilizar cajeros ni usar las tarjetas para comparas en Internet.

En días recientes, en redes sociales se ha difundido que algunos usuarios de la app se han encontrado con mensajes de error. Sobre estos incidentes, el banco respondió que el mensaje de error que aparece en las pantallas de la aplicación móvil HSBC México, Control total se debe a que se encuentra en mantenimiento.

Así, HSBC informó a sus usuarios que este domingo 12 de junio de 2022, se llevará a cabo un trabajo de mantenimiento, por lo que a partir de la 1:30 de la madrugada y hasta las 4:30 am, no se podrá hacer uso de cajeros automáticos, no se podrán usar sus tarjetas en comercios ni tampoco realizar compras por Internet.

Información en desarrollo...