Sedena: los chalecos antibalas que el crimen organizado compra por internet son “hechizos”

Chalecos antibalas que son ofrecidos por internet pueden ser adquiridos por la delincuencia organizada, así lo aseguró el secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y recalcó que durante los decomisos que han realizado encontraron que los chalecos balísticos están elaborados de forma casera e incluso el material no brinda protección.

Durante su conferencia matutina de este viernes 10 de junio, el presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre las redes de tráfico de armas y el equipo táctico que los criminales utilizan para su protección.

“Se ha presentado una iniciativa para tener mas control en la venta de armas, de equipos militares, equipos bélicos. es un tema que esta en debate en estos tiempos”, indicó el mandatario.

El Secretario de la Defensa Luis Cresencio Sandoval González explicó a detalle lo que sucede en México y cómo se da el tráfico de este equipo, de armas y sobre todo de chalecos antibalas. Que son los equipamientos para protección que más se han decomisado en los últimos operativos contra el crimen organizado.

“Hay una facilidad de la delincuencia para adquirir esto, los equipos tácticos, hay muchos lugares donde se venden. Eso esta a la venta en muchas tiendas y en algún momento puede ser empleado por la delincuencia organizada”, apuntó el secretario.

Se han asegurado una cantidad importante de chalecos. Sin embargo, no todos cuentan con las placas o pruebas balísticas necesarias. En la mayoría de los casos no cuentan con placas eficientes, pues están hechas de materiales caseros y no se compara con los de las fuerzas armadas.

El crimen organizado en Michoacán y Jalisco tienen estos equipos. Sin embargo el secretario aseguró que en alguna agresión pueden hacer fuego y repelarlos sin problema.

