“No insulte nuestra inteligencia”: Javier Lozano contra AMLO por asegurar que “no hay tapados” para 2024

Javier Lozano arremetió en contra del presidente López Obrador por elecciones 2024 (Fotos: Senado de la República // Cuartoscuro)

El polémico diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por asegurar que “no hay tapados” para la elección presidencial del 2024.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) pidió al mandatario mexicano no “insultar” la inteligencia de los mexicanos, pues aseguró que es bien sabido que él se encargará de elegir al candidato a la presidencia de México.

“¿Alguna duda de que él y solo él elegirá a quien será el candidato de Morena? No insulte nuestra inteligencia. #AmloLaVerguenzaDeMexico”

Y es que durante su conferencia de prensa matutina de este 10 de junio desde Huatulco, Oaxaca, el jefe del Ejecutivo declaró que para la elección presidencial del 2024 no habrá “tapados”, aunque enlistó a sus posibles presidenciables.

AMLO declaró que para la elección presidencial del 2024 no habrá “tapados” (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

“Lo que he dejado de manifiesto, y voy a seguir repitiendo, es que ya no hay ‘tapados’, ya no debe de haber ‘tapados’, esa es una práctica antidemocrática de la época del ‘dedazo’, ya entender que de acuerdo a la Constitución todos los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados, todos”, manifestó en su tradicional mañanera.

En su participación, el presidente López Obrador señaló que todos tienen oportunidad de participar, como el empresario Claudio X. González, de quien bromeó que parece que simpatiza con la coalición Va por México, ya que “es su principal promotor”.

En este contexto, destacó que el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, es “extraordinario”, mientras que alabó los trabajos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, del secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, y de la secretaria de Economía (SE), Tatiana Clouthier.

El presidente López Obrador señaló que todos tienen oportunidad de participar (Fotos/Cuartoscuro)

“Adán (Augusto López) es de primera, mi paisano, extraordinario secretario de Gobernación, me ayuda mucho. Claudia (Sheinbaum), trabajadora, inteligente, honesta. Marcelo Ebrard me está representando en la Cumbre (de las Américas), muy bien, con mucha dignidad, defendiendo la política exterior de México, un político profesional. Tatiana Clouthier, nada más imagínense su tradición política, hija de uno de los políticos opositores más importantes de este país en la historia, de Manuel Clouthier, ‘Maquío’”, dijo.

Al mencionar a la funcionaria, se le cuestionó al mandatario: “¿También ve presidenciable a Tatiana?”, a lo que respondió: “Sí, y de otros partidos. Me preguntaban que si el que está de gobernador de Yucatán, (Mauricio) Vila, dije sí, cómo no. Me preguntan ustedes, seguramente me quieren preguntar por Alejandro (Murat)”.

Adán Augusto rumbo a las elecciones 2024

Usuarios de redes sociales denunciaron la presencia de vehículos en calles de Nuevo León, Veracruz y Guerrero, promocionando la imagen del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. (Foto: @makoyanezv)

Cabe señalar que las declaraciones del mandatario federal se dan luego de que se difundieron en redes sociales imágenes de una campaña que aparentemente promueve la imagen del secretario de Gobernación en algunos estados de la República.

En las fotos compartidas, se observan vehículos que portan imágenes del exgobernador de Tabasco y presidente López Obrador, quien le levanta un brazo en señal de triunfo al ahora secretario, acompañado de la leyenda #AdánVa.

Según informaron los usuarios, los carteles habrían sido hechos por un grupo llamado Amigos Adán Augusto López, con la intención de promover el apoyo al paisano del jefe del Ejecutivo para que sea candidato de Movimiento Regeneración Nacional en las próximas elecciones del 2024.

SEGUIR LEYENDO: