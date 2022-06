‘Golda’, la perrita que acompaña a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia en Sonora

Golda la canina maravilla (foto: FGJE Sonora)

La Fiscalía General del Estado de Sonora llevó a cabo la primera audiencia con un animal presente, la canina Golda, la perrita Maravilla, quien acompañará a niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido violencia en el estado de Sonora.

Esto como parte de la estrategia de canoterapia llevada a cabo por la FGJE Sonora para facilitar a los menores de edad declarar ante las autoridades y que puedan atravesar el difícil proceso.

El animal, una Golden Retriever, es parte del programa implementado por parte de la Fiscalía de Sonora en coordinación con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora.

La canina maravilla busca minimizar el número de sesiones para que los infantes puedan hablar acerca de las experiencias traumáticas vividas para, de este modo, agilizar el proceso de justicia.

De acuerdo con la fiscal del estado, la perrita agilizó el número de sesiones con los menores para que declarasen (foto: FGJE Sonora)

Su primera audiencia fue el pasado 1 de junio ante un Ministerio Público, pues de acuerdo con la fiscal Claudia Indira Sandoval “dos niñas, de 9 y 5 años de edad, que estuvieron acompañadas de ‘Golda’, la canina maravilla, y pudieron realizar su declaración”

Lo anterior se dio en el marco de la presentación del Programa Integral de Salud Animal, caninos y felinos, ante el gobernador del estado Alfonso Durazo, funcionarios de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, asociaciones de animales y público en general para mostrar los resultados.

El plan piloto inició el pasado 26 de abril con 10 niñas y niños, de 3 a 9 años, expuestos a situaciones de violencia familiar y/o abuso sexual que acuden al Centro de Justicia para las Mujeres, quienes no se encontraban en condiciones emocionales para rendir su declaración.

La evaluación se llevó a cabo durante tres meses, de abril hasta junio de este año, en los que se evaluó la autoestima, comunicación asertiva y las habilidades emocionales a través de evaluaciones cualitativas.

(foto: FGJE Sonora)

Se presentó el testimonio de una de la menores, quien aseguró que le gustaba Golda “porque me escucha y me hace caso, le digo siéntate y lo hace, acompáñame y me sigue, vamos a jugar y juega conmigo. Me gusta venir y jugar con la Golda, porque las dos somos súper poderosas y me siento feliz”

¿Qué es la canoterapia?

De acuerdo con Carmen Lucía Munguía Gallegos, Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora (SIPINNA), este tipo de terapia se utiliza desde la década de los 60′s en los Estados Unidos y en países de Europa.

En esta, se utiliza a perros adiestrados que estimulan la participación de los pacientes en diferentes actividades sensoriales y perceptivas, según indicó la titular de la Fiscalía.

Dentro de los principales logros de la canoterapia, está que niñas y niños salgan del bloqueo emocional y puedan verbalizar una vivencia traumática y exponerla ante la autoridad.

De acuerdo a Save The Children, la violencia en contra de niños, niñas y adolescenetes ha aumentado (foto: Especial)

“Y se confirma que es funcional”, aseguró Indira Sandoval, “ya que se redujo el tiempo, de 10 sesiones convencionales a sólo 3 sesiones de canoterapia, para que, las y los menores de edad, puedan exponer ante la autoridad los rasgos y circunstancias de los delitos de los que fueron víctimas”.

Cabe señalar que a finales de abril, la organización internacional Save the Children urgió al Gobierno y a la sociedad mexicana a detener la violencia y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país.

La organización destacó que en el primer trimestre de 2022 se registraron 595 homicidios de menores y se registró un aumento del 83.52 % de reportes de violencia familiar con respecto al año 2015, con 233 mil 978 casos en total.

