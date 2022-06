La Fiscalía de Sonora ya investiga el secuestro de dos mujeres de la tercera edad. (Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo)

La Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora aseguró que ya realiza una investigación sobre el secuestro de dos mujeres de la tercera edad ocurrido el lunes, al tiempo que aclaró que no tiene información de que exista una tercera mujer plagiada.

El lunes, un grupo de hombres encapuchados y armados con rifles de asalto secuestraron a dos mujeres de la tercera edad, en pleno día, en una transitada calle de Ciudad Obregón, la segunda urbe más poblada del estado de Sonora, pero horas después fueron liberadas.

“Yo sé que están bien, las señoras así nos lo manifestaron y afortunadamente fueron liberadas. Sí fue una privación ilegal de la libertad, pero tenemos que investigar”, declaró a los medios de comunicación la fiscal de Sonora, Claudia Contreras.

Las autoridades del estado señalaron que no tienen información de que exista una tercera mujer plagiada. (Foto: Fiscalía del estado/ Archivo)

“Apenas estamos iniciando la investigación, el lunes se presentó la denuncia, la premura era localizarlas sanas y salvas a las dos, pero vamos a la apertura de la carpeta de investigación y posteriormente les podremos informar”, añadió.

Según un video difundido en redes sociales, una de las mujeres contó la versión de que fueron secuestradas para ser intercambiadas por otra mujer que permanecía o permanece plagiada por criminales.

“De la otra mujer no hay denuncia, solamente de lo que ocurrió el lunes”, expuso Contreras, quien recomendó a la población estar al pendiente del entorno familiar de las personas con quienes se relacionan para evitar situaciones de riesgo y presentar oportunamente las denuncias correspondientes.

Foto: EFE/Archivo

Además, dijo que todavía no existe ningún sospechoso detenido por su relación con estos hechos.

En el video, una de las mujeres dice ser una de las dos personas secuestradas en la mañana del lunes en la estación de gasolina.

“Quiero comentarles a todos cuál fue el motivo del secuestro. Un familiar de mi amiga, sobrino, nieto o no sé qué, secuestró a una señora y mi amiga era el intercambio por la otra persona. Y yo pues no tenía nada que ver, yo trasladé a mi amiga y desgraciadamente no sabían cuál de las dos era, (entonces) pues nos llevaron a las dos”, narró una de la presuntas víctimas, cuya identidad fue corroborada por fuentes de la Fiscalía General de Justicia de Sonora.

Los registros de un video de seguridad de una estación de gasolina indican que las víctimas estaban a bordo de una camioneta color blanco y cargaban combustible cuando de pronto arribaron sus captores.

(Foto: Cuartoscuro)

“Cuando nos subieron al carro sentí que nos trataron muy brusco, pero llegando allá (casa de seguridad) nos trataron muy bien, hasta con médico, fueron muy amables, muy atentos, y no nos faltaron nunca al respecto, sino todo lo contrario”, narró la víctima en el video.

Tras el plagio de las dos mujeres que se encontraban en la gasolinera, las autoridades del Estado y la Federación activaron un protocolo Código Rojo para dar con los responsables pero hasta el momento no se ha reportado la detención de ningún sospechoso.

Ola de violencia en Sonora

Foto: EFE/Daniel Sánchez/ Archivo

La entidad, enclavada en el norte del país, vive una ola de violencia reconocida por las propias autoridades locales y federales. Sin embargo, la inseguridad no para de aumentar.

A finales del pasado mes de Mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la entidad, gobernada por quien fuera el exsecretario de Seguridad a nivel federal, Alfonso Durazo.

Durante la conferencia del pasado 20 de mayo, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval, reconoció un incremento en la tendencia del homicidio doloso.

En el periodo de diciembre de 2018 a marzo de 2022, se han contabilizado un total de 4 mil 284 asesinatos en la entidad, lo que la coloca como una de las que más registra en casos netos con una tasa de 145 por cada 100 mil habitantes, para ocupar el séptimo lugar en la República.

En marzo de este año se registraron 112 homicidios dolosos, 132 en enero y 91 en febrero, lo que da una cifra de 355 en el primer trimestre de 2022.

Foto: EFE/Daniel Sánchez/Archivo

Mientras que los municipios que se colocan como grandes focos de inseguridad son Hermosillo con 6 mil 599 delitos reportados, Cajeme con 4 mil 153 y San Luis Río Colorado con 2 mil 056.

Otro delito que azota a la entidad es la desaparición de personas. Entre 2020 y 2021 la Fiscalía de Sonora reportó oficialmente el hallazgo de 224 fosas con 337 cuerpos, de los cuales 102 fueron identificados y 235 no, pero sólo hay seis carpetas de investigación por el delito de desaparición en la última década.

Desde 2018 y hasta 2021, Sonora sumó 2 mil 399 personas con reporte de desaparición, pero sólo existen ante la Fiscalía seis carpetas de investigación, por lo que este número de carpetas representan apenas el 0.0025% del total de las personas con reporte de desaparición.

Con información de EFE

