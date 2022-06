Fernández Noroña apareció en “Gente siendo humillada” por un tuit y se volvió viral

@Gente_Humillada recordó una de las publicaciones de Gerardo Fernández Noroña en la que quiso corregir ortográficamente al filósofo Fernando Buen Abad (Foto: Margarito Pérez Retana/CUARTOSCURO.COM)

Por una razón u otra, el nombre de Gerardo Fernández Noroña suele establecerse en la agenda pública, principalmente por las polémicas declaraciones con las que intenta enervar a la oposición de la Cuarta Transformación, movimiento del que forma parte como diputado federal del Partido del Trabajo (PT).

En esta ocasión, el político y sociólogo mexicano se volvió viral en las redes sociales -una vez más- por una publicación que realizó en septiembre de 2019, cuando recién cumplía un año como diputado por el Distrito 4 de la Ciudad de México.

Y es que la cuenta de Twitter Gente siendo humillada, la cual se encuentra con el usuario de @Gente_Humillada y que presume más de 275 mil seguidores, subió una captura de pantalla del momento en que quiso corregir ortográficamente al doctor en filosofía Fernando Buen Abad, sin percatarse que estaba escribiendo en otro idioma.

Fernández Noroña apareció en "Gente siendo humillada" y se volvió viral (Foto: Twitter/@Gente_humillada)

Cuando el filósofo quiso compartir uno de sus artículos en portugués, el cual titulaba Semiótica do Demónio Exibir o mal para ocultar a maldade, el diputado Noroña citó su tuit y le escribió: “Exhibir. Se le fue una horrible, compañero”.

De lo que no se dio cuenta el funcionario afiliado al PT es que estaba escrito en otro idioma, por lo que de inmediato le respondió Buen Abad: “Está en portugués queridísimo. Un abrazo”, en un mensaje que intentó aclarar el malentendido de buena forma; sin embargo, minutos después aclaró que no hay ningún tipo de conflicto con Gerardo Fernández Noroña.

“De una vez y por todas: no permitiré que se aproveche una equivocación intrascendente para insultar a un acompañado y amigo, que está dando una batalla fundamental en pleno proceso transformador de México. Bloquearé a todos esos oportunistas”, sentenció Abad.

Fernando Buen Abad negó una enemistad con Fernández Noroña tras corregir su malentendido (Foto: Twitter/@FBuenAbad)

De esta manera se volvió viral este añejo malentendido entre las dos personalidades, recuperadas por la cuenta de Gente siendo humillada, en una publicación que alcanzó más de 34 mil “Me Gusta” y por encima de los 2 mil réplicas por parte de otros usuarios, quienes reaccionaron con burlas y memes al respecto tres años después.

Cabe mencionar que estas publicaciones todavía se encuentran disponibles en los dos perfiles, por lo que cualquier usuario es capaz de acceder al tuit original para constatar aquella equivocación de Noroña, quien por cierto se ha acostumbrado a explotar sus redes sociales con todo tipo de publicaciones y señalizaciones.

Lo último por lo que se ha convertido en un señalado por un sector de la agenda pública es por su intención de convertirse en candidato a la presidencia por la coalición de Morena y PT, tanto que incluso ha afirmado que “lo están subestimando” para poner su nombre en las boletas de 2024.

Fernández Noroña mencionó que lo están "subestimando" respecto a sus posibilidades de ser presidente en 2024

De acuerdo con el legislador, también vinculado con Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es capaz de derrotar a todos sus rivales por impulso del pueblo de México, quienes lo pondrían en las urnas sobre nombres como los mencionados anteriormente.

“Me están subestimando, les voy a ganar... No, no estoy enloqueciendo. ¿Cuánto apuesto? Lo que quieras”, expresó Gerardo al interior de la Cámara de Diputados.

Esas fueron las palabras del sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) mientras hablaba sobre los colegas que se han catalogado como presidenciables para 2024, por lo que puso como ejemplo a Muhammad Ali y su sorprendente victoria a Sonny Liston en 1964, cuando todavía portaba el nombre de Cassius Clay.

