Fernández Noroña mencionó que lo están "subestimando" respecto a sus posibilidades de ser presidente en 2024 (Video: Twitter/@LauraBruges)

Mientras Claudia Sheinbaum recorre algunos estados de la República Mexicana en plena gestión como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, desde el Congreso de la Unión emerge una figura popular para intentar arrebatar la candidatura de la Cuarta Transformación en las próximas elecciones presidenciales de 2024, donde en primera instancia aparecen nombres como Marcelo Ebrard, la propia Sheinbaum o Ricardo Monreal.

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo (PT), es quien ha vuelto a levantar la mano, pues al interior del Senado de la República ofreció unas breves declaraciones para algunos periodistas, donde destacó el fragmento grabado por Laura Brugés, en el que afirmó que lo están “subestimando” respecto a su candidatura.

De acuerdo con el legislador, también vinculado con Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por coalición, es capaz de derrotar a todos sus rivales por impulso del pueblo de México, quienes lo pondrían en las urnas sobre nombres como los mencionados anteriormente.

“Me están subestimando”: Fernández Noroña habló sobre su candidatura para ser presidente en 2024 (Foto: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM9

“Me están subestimando, les voy a ganar... No, no estoy enloqueciendo. ¿Cuánto apuesto? Lo que quieras”

Esas fueron las palabras del sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) mientras hablaba sobre los colegas que se han catalogado como presidenciables para 2024, por lo que puso como ejemplo a Muhammad Ali y su sorprendente victoria a Sonny Liston en 1964, cuando todavía portaba el nombre de Cassius Clay.

“Yo no sabía que él (Muhammad Ali) fue campeón olímpico en Roma. (Fue) medalla de oro peso pesado y jovencito, a los 22 años, retó a Sonny Liston. Todo el mundo decía ‘no va a ganar, lo va a hacer pedazos el campeón, ese muchachito bocón no va a pasar ni al segundo round’, y el otro (Liston) también decía ‘lo voy a noquear al octavo round’, y le ganó. Al séptimo round ya no quiso salir Sonny Liston″, describió Noroña.

“Ocho a tres le daban las mejores apuestas, y (cuando ganó Ali) luego fue y les dijo ‘cómanse sus palabras’, porque todo el mundo decía que no tenía ninguna posibilidad”, añadió el diputado federal, para luego sentenciar:

“Yo no les voy a decir eso, pero sí me va a dar mucho gusto que al final demuestre que sí se ha estado haciendo el trabajo abajo y que la gente sí lo está valorando”.

Gerardo Fernández Noroña se ve con posibilidades para ser candidato de la "4T" en las elecciones presidenciales de 2024 (Foto: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Respecto a los presidenciables de Morena y la Cuarta Transformación, recientemente se volvió viral un video de Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde pasó un incómodo momento frente a los medios de comunicación, pues mientras lo entrevistaban un sujeto lo tachó de “neoliberal” a las afueras de Palacio Nacional en días pasados e hizo estallar una supuesta disputa con Claudia Sheinbaum:

“Eres neoliberal Ebrard, eres neoliberal Ebrard”, mencionó el individuo.

“Ya desahogaste tu sueldo, ya déjanos hablar, ¿Ya nos vas a dejar hablar? Ya desahogaste tu sueldo”, respondió el canciller.

“Estamos con Claudia Sheinbaum, ella sí es antineoliberal”, agregó el inconforme.

“No, pues sí se nota. Ay, ¡qué cosa!”, sentenció el titular de la SRE.

Ante estas palabras, el líder de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, catalogó como “un error estratégico y mala idea” a quienes descalifiquen e insulten con el fin de convertirse en el representante del partido guinda para las elecciones presidenciales de 2024.

“Error estratégico y mala idea pensar que para ganar la contienda interna rumbo a la candidatura a la Presidencia de la República se debe descalificar, insultar y aniquilar. Quienes diseñan estas campañas y las realizan no dimensionan sus resultados. La unidad es la única solución”, escribió Monreal Ávila en redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: