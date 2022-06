Fernández Noroña lanzó irónica defensa a Samuel García por desabasto de agua en Nuevo León

El diputado del PT arremetió contra el gobernador de Nuevo León tras deslindarse de la crisis por falta de agua en el estado. (Foto: Cuartoscuro Gabriela Pérez y Moisés Pablo)

El polémico diputado, Gerardo Fernández Noroña, reaccionó a la declaración que Samuel García, gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano (MC), emitió ante el desabasto de agua que se vive en la entidad.

Las críticas hacia la administración del emecista se han intensificado tras los escenarios que se han viralizado en redes sociales a raíz de la escasez del servicio, tales como la falta de agua embotellada en supermercados o la modificación en los horarios escolares.

Sin embargo, al ser cuestionado de ello, García Sepúlveda se deslindó de la responsabilidad al asegurar que el abasto no corresponde a su persona, sino a la Comisión Nacional del Agua (Conagua): “La mentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me tocara el abasto de agua”, expresó.

Como era de esperarse, esta declaración le valió de varias arremetidas a las que se integró el diputado por el Partido del Trabajo (PT) quien, a través de su cuenta de Twitter, ironizó una “defensa” hacia el joven gobernador para tacharlo de ser “un comediante y negociante”.

“La verdad es que si son ch*ngaderas que le exijan a Samuel García que sea gobernador de Nuevo León, cuando él nunca engañó: es negociante y comediante”.

Samuel García explota por las "mentadas de madre" que ha recibido tras el desabasto de agua en Nuevo León.

El pronunciamiento de García suscitó en el marco del anuncio de la construcción del proyecto “El Cuchillo II” para enfrentar la peor crisis hídrica que ha azotado a la entidad norteña en su historia, aunque fue la actitud y las palabras del funcionario lo que desató los ataques en su contra.

“Si (la ciudadanía) va a señalar, que señale bien (...) Ya llegaron al punto de que hasta me culpan la quinta ola del covid.

(...) Es más, a mi esposa que ni es funcionaria, todos los días le mentan la madre que por su culpa no tienen agua“, así fue como respondió a la lluvia de reclamos hacia su administración; esto, pese a asegurar que “aguantan vara”.

En respuesta de dicho “llamado de atención” a las y los neoleoneses, Noroña lanzó un segundo reclamo en donde se mofó del mandatario al asegurar que su “sufrimiento” sería mayor a “cuando lo obligaban a jugar golf”.

“Creo que Samuel García está sufriendo más que cuando lo obligaban a jugar golf. ¡Pobre!”, redactó en referencia a la polémica que lo envolvió tras recordar la “dura condición” de su padre para darle el pago semanal durante su época preparatoriana.

“Era bien duro porque me decía: si quieres que te pague la semana te tienes que ir al golf conmigo el sábado y terminando los 18 hoyos te pago la semana; entonces lo odié”, recordó en una entrevista del 2020.

El gobierno de Samuel García estaría pasando la peor crisis hídrica de Nuevo León. (Foto: Cuartoscuro)

Durante las últimas semanas el gobierno de García Sepúlveda ha estado en el ojo del huracán luego que su administración comenzara a recortar el suministro de agua por la escasez del líquido.

A raíz de ello, en redes sociales comenzaron a circular imágenes de pintas clandestinas realizadas para condenar el plan elaborado por el gobierno estatal, de tal modo que en los muros de la entidad comenzaron a aparecer consignas contra García Sepúlveda en donde además de señalar la falta de agua, se reprocha el incremento al costo del servicio del Metro.

De acuerdo con Juan Ignacio Barragán, director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, esta medida extrema es debido a la sequía que hay en la zona, ya que salvo la tormenta del pasado 1° de junio, no se han registrado lluvias en un largo periodo.

