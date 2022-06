Diputado del PAN advirtió sobre persecución de Samuel García: “Es un berrinche político, no tenemos miedo”

Jorge Espadas, diputado federal del PAN. Foto: @JorgeEspadasMX

La disputa entre Samuel García, gobernador de Nuevo León y legisladores del Partido Acción Nacional continúa acrecentándose, diputado federal por Guanajuato e integrante del grupo parlamentario blaquiazul, arremetió de forma contundente en contra del mandatario neoleonés y advirtió que si desea un enfrentamiento, la bancada está lista para ello.

El legislador panista acusó directamente a García Sepúlveda de mantener una persecución política en contra de los funcionarios Víctor Pérez, Héctor Castillo y Pedro Salgado. Todos integrantes del PAN. Además, sostuvo que el gobernador está influenciando a los organismos de la identidad para usos de interés personal.

“Podemos dar cuenta que hay gobierno que persiguen a sus opositores, que hacen uso faccioso de sus instituciones, que si tú no estás de acuerdo con ellos, pones a las instituciones a perseguirte, y desde el titular del Ejecutivo te persiguen de manera pública y privada.

Jorge Espadas, diputado por Guanajuato del PAN. Foto: @JorgeEspadasMX

“Un gobierno que está haciendo uso faccioso de las instituciones es el de Nuevo León. Es Samuel García, quien lejos de atender las necesidades y las grandes circunstancias que hoy está enfrentando Nuevo León, hace un berrinche político y se dedica a perseguir a opositores”, dijo Espadas Galván durante su exposición en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con Movimiento Ciudadano, fracción política de la que surgió e integra el gobernador, la inconformidad y el disgusto de Acción Nacional responden a que los señalamientos de Samuel exponen las viejas prácticas del partido en la entidad con investigaciones estatales contra ex presidentes municipales panistas de Santa Catarina y San Nicolás, en Nuevo León.

“Desde aquí, denunciar a Samuel García por estar persiguiendo a legisladores federales y hacer un llamado al presidente de la Cámara de Diputados para que en uso del mecanismo contemplado en el artículo 61 constitucional, se garantice la integridad del desarrollo de las funciones de los legisladores federales”, agregó el diputado panista.

Samuel García, gobernador de Nuevo León. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

El diputado también lanzó una dura advertencia a mandatario al asegurar que de seguir con esta tendencia se encontraría con una resistencia sin temor a actuar en respuesta. Además del Espadas, José Elías Lixa, vicecoordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, fue otro de los críticos que alzó la voz en contra de Samuel García al que, incluso, le llamó “pequeño gran dictador”.

“Decirle al gobernador: dedíquese a gobernar y encontrará en el PAN aliados si lo hace bien, dedíquese a atacar y aquí estamos listos para hacerle frente. No nos asusta, no nos amedrenta, no tenemos miedo. Vamos a combatirlo a usted si sigue por el camino de la persecución política infundada a los legisladores federales, sea de cualquier fuerza política. Ten lo en cuenta Samuel García, estás enfrentándote a todo un grupo parlamentario”, finalizó Espadas Galván.

Actualmente, García Sepúlveda es señalado como principal responsable y culpable de la crisis que atraviesa el estado de Nuevo León en ámbitos como la falta de abastecimiento agua, así como sus consecuentes recortes, el errático suministro de electricidad, el aumento en el transporte público Metrorrey y la inseguridad.

