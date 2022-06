AMLO sumará a su gabinete a gobernadores salientes de las elecciones 2022: “¡Agárrense!”

El presidente afirmó que se podrían integrar a su equipo algunos de los gobernadores salientes de las elecciones 2022

Con el término de las elecciones 2022, no sólo se vislumbra la recta final de los gobernadores de Durango, Quintana Roo, Aguascalientes, Tamaulipas, Hidalgo y Oaxaca; también la entrada de nuevos miembros al gabinete presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Así lo reveló el presidente mexicano al mencionar que las eventuales incorporaciones buscarán “fortalecer” el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) para los últimos años de su gobierno: “¡Agárrense! Porque vamos a hacer mucho más”, expresó con una sonrisa.

Pese a mostrar resistencia para destapar los nombres de sus seleccionados, esta decisión evoca al deja vu del 2021 cuando el Gobierno Federal ofreció dicha oportunidad a los entonces gobernadores salientes Quirino Ordaz (Sinaloa), Claudia Pavlovich (Sonora) y Carlos Miguel Aysa (Campeche) ; todos, ex miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Bajo ese contexto, los pronósticos apuntarían a Omar Fayad y Alejandro Murat, de Hidalgo y Oaxaca, respectivamente, como los posibles candidatos a los “encargos importantes” para “representar a México” o “para ayudar aquí”, según lo dicho por Andrés Manuel.

(Foto: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Según el Programa de Resultados Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE), cuatro de seis gubernaturas quedarían en la bolsa de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados; mientras que la oposición Va por México únicamente gobernaría dos.

Estas proyecciones, por un lado, reflejarían el debilitamiento de la alianza opositora al considerar que todos los estados disputados estaban bajo su mando. Pero por el otro, pondría en la cuerda floja la fortaleza del PRI tras haber perdido dos de sus bastiones políticos: Hidalgo y Oaxaca.

Esta alternancia le valió a Fayad y a Murat de ácidos comentarios que los acusaban de haber vendido la gubernatura tras llegar a acuerdos millonarios con el partido de López Obrador, señalaron usuarios en redes sociales quienes también viralizaron el hashtag #TraidorMuratyFayad.

Cabe recordar que los nombramientos de Pavlovich, Aysa y Ordaz también suscitaron luego que sus mandatos fueran relevados a candidatos de Morena en las elecciones de junio del 2021. Siete meses después, para enero del 2022, el Gobierno Federal ya anunciaba sus incorporaciones a embajadas y cónsules.

(Fotoarte: Infobae México)

Fue la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la que ventiló los nombres de Pavlovich y Aysa entre la decena de designaciones para las representaciones: la primera sería asignada al cónsul de México en Barcelona, mientras que el segundo a la embajada en República Dominicana.

Por su parte, el nombramiento de Quirino Ordaz como posible embajador de México en España corrió a cargo del propio López Obrador: una acción que dentro de la política mexicana figura como una premiación, retiro o un tipo de marginación de la vida pública interna para ex funcionarios.

Esta tríada generó el descontento de Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, quien advirtió al trío de políticos que serían sancionados en caso de aceptar los ofrecimientos, siendo una de las represalias más destacables la eventual expulsión de su militancia.

Según el discurso del líder priista, el hecho de aceptar un cargo de Morena reflejaría su poca lealtad a “México y a los mexicanos”. En tanto, Marko Cortés, dirigente de Acción Nacional (PAN) denunció a Andrés Manuel por supuestamente intentar dividir a la coalición Va por México.

“Incorporar gobernadores de oposición a su gobierno evidencia su complicidad electoral y sus vergonzosos pactos de impunidad”, sentenció mediante su cuenta de Twitter.

No obstante, las palabras de su ex dirigente no fueron suficientemente contundentes, ya que Aysa, Pavlovich y Ordaz terminaron por asumir las designaciones y, con ello, la expulsión del Revolucionario Institucional.

