“Se creen dueños hasta de las Fuerzas Armadas”: Jesús Zambrano arremetió contra Morena en Durango

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, arremetió en contra de los hechos ocurridos la madrugada de este domingo en Durango, cuando un grupo de simpatizantes de Morena (partido oficialista) fue detenido por presuntas prácticas de compra de votos, en el marco del arranque de la jornada electoral de este 5 de junio donde esa entidad elige a su nuevo gobernador.

A trravés de su cuenta de Twitter, el veterano político citó lo dicho (de acuerdo a videos que circulan en redes) por la candidata de Morena a la gubernatura duranguense, Marina Vitela, a quien se escucha pidiendo que se le llame a los marinos para evitar la detención de los miembros de su equipo: “‘Chingue su madre, háblale a la Marina, como chingados no, que los bajen’ exige la candidata de Morena cuando sus mapaches electorales fueron sorprendidos en flagrancia comprando votos. Evitemos que sigan actuando así estos delincuentes, se creen dueños hasta de las Fuerzas Armadas”.

La madrugada de este 5 de junio, a solo unas horas de que se abrieran las casillas en el estado de Durango para dar paso a las elecciones estatales, fue realizada una transmisión en vivo por parte de Rafel Palacios, miembro del equipo de la candidata de Morena, Marina Vitela, en el que se observa a un grupo de personas detenidas a bordo de patrullas. Es ahí desde donde la candidata morenista se manifesto en contra de la detención de simpatizantes de Movimiento Regeneración Nacional del municipio de Lerdo, a la par aseguró que la detención era arbitaria.

“Tal parece que la desesperación los hace llegar hasta estos actos. Responsabilizamos de lo que suceda a cualquier compañero, cualquier acción de violencia, al gobienro estatal. Aquí me voy a quedar, porque es ilegal lo que están haciendo”, sentenció Vitela. De acuerdo con la candidata morenista hubo un nivel operativo “excesivo”, puesto que se desplegaron una serie de patrullas municipales y estatales “altamente armadas”.

Por su parte, las autoridades señalaron a través de un comunicado que las cinco personas detenidas en la plazuela de Lerdo portaban dinero en efectivo y listados en libretas con los que se presume buscarían hacer compra de votos. Según la información publicada, las personas habrían sido interceptadas luego de que se les viera en actitud sospechosa, al notar su presencia, dicho grupo habría intentado huir del lugar por lo que los elementos armados porcedieron con la detención.

El alcalde del municipio de Lerdo, Alberto Escobedo confirmó la detención de cinco personas, las cuales actualmente son investigadas por la fiscalía estatal. A la par declaró a medios locales que algunos de los detenidos procedían del Estado de México.

En tanto, Mario Delgado, presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), declaró que procederán “con las denuncias correspondientes”, luego de que asegurara que las personas detenidas y acusadas por presunta compra de votos, en Lerdo, Durango, fueran señaladas “arbitrariamente”. “Fueron detenciones ilegales, arbitrarias, un montaje para meter miedo a la población”.

Por su parte, la candidata Marina Vitela Rodríguez detalló que las personas detenidas por el gobierno municipal de Lerdo son militantes de Morena que acudieron a la entidad a realizar un proyecto de trabajo y que ya llevaban semanas en Durango. “No vienen un día de ‘mapaches’, viene a trabajar, y en ese sentido, quisieron de manera arbitraria responsabilizarlos de algo que no son culpables, no traían dinero, iban inclusive a trabajar”, expresó a medios.

A la par, Vitela señaló presuntos hechos de amedrentación en contra de simpatizantes. “Invito a las autoridades correspondientes a cuidar que esta jornada sea lo más eficiente y segura posible. Hemos encontrado quejas y hemos encontrado datos de que han violentado algunos hogares; han encañonado, han violentado y amenazado”.

Jesús Zambrano reaccionó a esos hechos desde Quintana Roo, una de las seis entidades que eligen este domingo a su nuevo gobernante, y se dijo confiado del éxito de su partido en ese territorio.

“Estamos muy positivos con la confianza de que vamos a tener buenos resultados, nuestros candidatos hicieron un buen trabajo en los 6 estados donde hay elección; aquí en Quintana Roo cerramos durísimo con @LauFdzOficial a la cabeza!”, expresó a través de su cuenta de Twitter.





