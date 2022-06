Una joven narró el modus operandi de los “levantones” en Puebla

Brenda narró el modus operandi de los "levantones" en Puebla, tras sobrevivir a uno. La mujer tiene varias lesiones (Foto: Twitter/@mike_angeelo)

Brenda, una joven poblana, dio a conocer el intento de secuestro del que fue víctima en el Centro de Puebla. A través de redes sociales narró la angustia que vivió cuando una mujer y varios hombres intentaron subirla a un coche, así como el modo en que operan los delincuentes.

La mujer expresó: “Mientras el tipo me jalaba lo único que hice fue decirle que si quería se llevara mis cosas y se las di, me decían que no querían mis cosas, que me querían a mi, solo di patadas, manotazos como pude, mientras me tomaban a la fuerza del brazo”.

Detalló cuál es el modus operandi de estas personas. Una chica se acercó a ella para pedir ayuda porque alguien la estaba siguiendo, a lo cual Brenda respondió ofreciéndole que caminaran juntas para estar más seguras.

Entonces la persona que se le acercó comenzó a caminar a su lado. Según narró la joven: “De repente me sacó una pistola y me la puso a un costado de mi espalda, y me dijo que caminara y no hiciera nada, obviamente yo con miedo solo caminé como me decía”.

Brenda fue conducida hacia una calle solitaria donde la esperaban tres hombres en un automóvil: uno que estaba al volante, otro que corrió a la esquina para vigilar que no hubiera testigos y un tercero que forcejeó con ella para subirla al vehículo.

Alguien escuchó sus gritos y acudió en su ayuda, por lo que quienes intentaron secuestrarla huyeron del lugar. Sin embargo, la mujer tiene lesiones en varias partes del cuerpo como rasguños en el brazo y la mejilla, además que está sumamente asustada por la situación.

El caso de Brenda llegó a la hermana de Cecilia Monzón, abogada asesinada en Puebla (Foto: captura de pantalla-Twitter/@monzon_cecilia)

El caso llegó hasta la hermana de Cecilia Monzón, la abogada que fue asesinada hace poco en Puebla. A través de su cuenta de Twitter expuso su inconformidad ante la violencia en la entidad, en su tuit se puede leer: “No sé que me horroriza más, la brutalidad, la falta de medios, la indefensión en la que algunas mujeres se encuentran o la falta de interés de algunas persona...”.

Cabe recordar que el asesinato de Monzón sigue sin ser resuelto, pese a que las autoridades aseguraron que hay “elementos sólidos” para lograr la detención de los autores materiales e intelectuales pronto.

Cuál ha sido la respuesta del gobierno

Cabe mencionar que el caso de Brenda solo es uno de varios reportados recientemente. Tan solo el pasado dos de junio, una joven logró evitar ser secuestrada al correr hacia una tienda cercana en San Juan Chachapa y en mayo se reportaron al menos dos intentos de secuestro más, uno ocurrido en Plaza Dorada y otro más en Bosques de Amalucan, donde vecinos consiguieron detener al delincuente.

Sandra Elizabeth fue víctima de un "levantón" en Puebla. Fue encontrada sin vida un mes después (Foto: especial)

Además, a finales de mayo, en Puebla fue encontrado el cuerpo de Sandra Elizabeth Portillo en una cisterna en Amozoc. Esto a un mes de que fue reportado su secuestro.

Miguel Barbosa negó los "levantones en Puebla" (Foto: Twitter/@MBarbosaMX)

Ante la situación, poblanos han exigido la intervención del gobernador Miguel Barbosa, quien hace un mes negó los hechos y dijo: “No hay levantones, como si hubiera una gran confabulación contra las mujeres. Eso que se está diciendo son campañas de desprestigio a la sociedad misma y a los gobiernos”.

Este comentario por parte del funcionario no es el único que ha causado indignación entre la población. Recientemente estuvo envuelto en la polémica luego de decir que eran un “tirito” la golpiza que un estudiante le dio a otro en una escuela privada de la localidad, la cual quedó registrada en video que se volvió viral.

