De aplicaciones streaming a antojos: cuáles son los gastos hormiga que afectan tu economía cuando decides independizarte

Las plataformas streaming son el principal gasto hormiga que tienen las personas que se independizan, según Moris Dieck. (Foto cortesía)

Una de las decisiones más importantes en la vida de las personas, es cuando deciden “dejar el nido”, y volar. Así es, nos referimos a cuando toman la decisión de emanciparse y buscar su propio camino, dejando el hogar de papá y mamá.

Sin embargo, muchas veces, al iniciar la vida independiente, las personas no saben administrar de forma correcta sus ingresos, y suelen gastar de más por medio de los conocidos como “gastos hormiga”.

Moris Dieck es un consultor en estrategia de negocios y un apasionado de las finanzas y la economía, según se puede leer en su sitio personal, en donde explica que durante su carrera ha asesorado a empresas de distintos tamaños e industrias en temas de planeación estratégica, crecimiento comercial e institucionalización financiera y corporativa. Además, es escritor, conferencista e instructor de cursos y talleres en temas relacionados a finanzas personales, inversiones, economía y negocios.

Moris se dedica a asesorar a las personas para que tengan mejores finanzas. Por medio de sus redes sociales, suele subir videos con fragmentos de su podcast, llamado Dimes y Billetes, en donde habla sobre diversos temas relacionados al dinero. Justamente, en uno de estos videos, el asesor financiero habla sobre los gastos hormiga que hacen las personas cuando deciden emanciparse y que posiblemente estén afectado su economía.

Moris Dieck es un especialista en finanzas.

Plataformas de streaming

Moris explica que el gasto hormiga número uno que tienen las personas a la hora de independizarse, son las membresías y plataformas de streaming, “gastos fijos mensualidades que tenemos fuera de los gastos mensuales tradicionales, como por ejemplo, la renta, y aquí te estoy hablando otra vez de estas membresías, por ejemplo, plataformas de música, plataformas de video, películas, series, etcétera, todas estas membresías que mes a mes estamos pagando una cantidad, y que ojo, estamos bloqueando una cantidad de nuestro presupuesto fija, sin parar todos los meses”.

Invita a sus seguidores a evaluar si es que en verdad las necesita todas, “porque hoy en día es bien fácil contratar todas las plataformas que se nos presentan, si ya tienes una de video, ¿Para qué contratas otra?”.

Servicios de comida

Moris dice que cuando se comienza con la vida independiente, las personas se quieren dar ciertos “lujitos”, especialmente de comida. “Seguramente te llegan a la mente alguna de estas plataformas en las que estamos a un click de distancia de pedir nuestro restaurant favorito, a ver, no tiene nada de malo el darnos un lujito, el darnos un regalito, algunas veces en el mes, pero ten mucho cuidado porque esto se puede volver una tentación de todos los días, y ahora, en donde es importante que nosotros aprendamos a cocinar, donde nosotros somos responsables por nuestra alimentación, se nos puede hacer muy fácil el estar pidiendo todos los días en estas plataformas”.

Recomienda que después del mes, se saque el estado de cuenta y analizar cuánto dinero se te va en pedir comida a domicilio.

Según Moris Dieck, los servicios de comida pueden convertirse en un gasto importante para las personas que recién se independizaron. REUTERS/Edgard Garrido

Servicios de casa

En estos incluye agua, luz, gas, internet, etc. “Revísalos muy bien, porque si no eres muy cuidadoso, imagínate en las ciudades en donde hace muchísimo calor y dejas el clima prendido todo el día, te vas a salir muy caro, igual con el agua, igual con el gas, igual con el servicio de internet que tenemos, o inclusive nuestro propio celular, muchas veces si no tenemos un plan topado, nos puede llegar a salir carísima la factura de cada mes”.

Recomienda tener mucho cuidado con estos servicios y analizar muy bien las dinámicas que se tienen, y cómo se puede hacer para reducirlos.

Antojos

“Ahora que vivimos solos, se nos puede hacer muy fácil comprar la comida que más se nos antoje, y vamos por el supermercado y vemos un antojo, y otro, y unas papitas, y un snack, y un refresco, y una cervecita... cuando nos damos cuenta estamos gastando muchísimo dinero en alimentos”.

Menciona que hay que tener mucho cuidado con los antojos que se nos da comprar cuando nos independizamos, pues ahora que somos responsables de nuestra propia alimentación, puede ser muy fácil caer no solo en gastos no contemplados, sino en comida que no es muy nutritiva o comida chatarra.

Recomienda ponerse un presupuesto para gastar cada que se salga y no pasarse de él. Foto: Gobierno de Ecatepec)

Salidas

Moris dice que, ahora que no se le tiene que reportar nada a nadie, se puede hacer muy fácil salir de fiesta cada día que se puede.

“Ten mucho cuidado, aquí hay un gasto muy importante, porque vamos que a cenar, que a comer con los amigos, después nos vamos a un bar, después nos vamos a un antro, pues obviamente se nos va a ir una muy buena cantidad de “lana”, en todo esto, ten mucho cuidado, disciplínate muy bien los fines de semana, si es que solo vas a salir un día del fin, póntelo, sé muy transparente con la gente con la que vives, con la que te rodeas, si es que estás pasando por una situación financiera complicada, acuérdate que no es cuánto dinero ganas, sino cuánto dinero te queda al final”.

Recomienda presupuestar un monto para gastar los fines de semana y no pasar de ese.

