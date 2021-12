Los errores más frecuentes que se comenten al recibir el aguinaldo: “no se piensa en prioridades”

En fechas decembrinas se recibe el aguinaldo, que es una parte proporcional a lo que se trabajó durante el año.

Estas fechas decembrinas regularmente se utilizan para pasarla al lado de los seres queridos y disfrutar momentos en familia o con amigos. Con las fechas decembrinas también, regularmente, llegan gastos que no se tienen a lo largo del año, pues se gasta en regalos, comida y también se trata de liquidar algunas deudas para comenzar el año con el pie derecho.

Para esto, recibimos el aguinaldo, que es una cantidad de dinero proporcional a lo que se trabajó durante todo el año. Este puede llegar a ser desde 15 hasta 40 días de salario.

Aún así, no siempre solemos gastar de la mejor manera este dinero.

Moris Dieck es un asesor e influencer financiero. Se dedica a compartir, por medio de sus redes sociales, tips para que sus seguidores administren sus recursos de la mejor manera. En una entrevista que le hicieron al influencer en el medio Milenio Mujeres, el influencer explica cuáles son los errores que las personas regularmente cometen al recibir el aguinaldo, y cómo es que lo gastan no precisamente de la mejor manera.

Moris Dieck es un influencer financiero que comparte tips para mejorar la forma en la que gastamos nuestro dinero. Foto: Instagram

Dice que principalmente, las personas al recibir su aguinaldo, no piensan en prioridades y lo primero que hacen es “te lo gastas todo en el Buen Fin, o en los gastos de fin de año o en regalos, a ver, no está mal, pero yo creo que algo pésimo que puedes hacer es no haber hecho un análisis previo y decir: bueno, a ver, ¿Cuáles son las necesidades que tengo? y gastártelo todo”.

Dice que, peor que esto, es cuando te gastas todo el aguinaldo, y además te endeudas, es decir, gastar de más. “Entonces, definitivamente los peores errores que podemos hacer en general con nuestras finanzas, es no ser consciente de lo que ganamos, del dinero que tenemos, y de las responsabilidades que tenemos, entre ellos nuestros gastos, nuestras deudas, nuestro ahorro, nuestra previsión, nuestras inversiones, nuestro retiro, todo eso lo tenemos que tener bien visto”, explica.

Recalca que lo peor que podemos hacer con nuestro aguinaldo es “pues que caiga y en lo primero que se me venga, gastármelo todo, con este tema de la priorización, pues la gente va a decir: no Moris, pues se me va a ir toda mi lana en deudas y luego ya no voy a poder ni gastar absolutamente nada en otras cosas”.

Dice que hay que hacer dinero para todo, así como se puede hacer tiempo para todo, “si tienes deudas que te están apretando, financieramente lo más conveniente sería pagarlo y gastarte toda tu lana en eso, pero, pues también se trata de disfrutar un poco estas fechas y también saber pues administrar bien nuestra lana”, dice.

Uno de los peores errores que se cometen al recibir el aguinaldo es gastarlo sin hacer un análisis previo. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Pide que se trate de mediar el dinero y hacer que rinda para todo, y que aunque cada quien está en situaciones distintas, lo importante es saber en donde se está parado, y cómo es que se aporta para cada cosa. “Si puedes aportar una parte para las deudas, una parte para el ahorro y para la inversión, y otra parte para nuestras compras, gastos de cierre de año, me parece excelente, pero primero, hacer un buen análisis de dónde estamos parados”, concluye.

Moris Dieck es un influencer que se encarga de subir contenido en sus redes sociales con temas diversos sobre finanzas, consejos sobre cómo mejorar como personas y también toca temas sobre cómo poder invertir el dinero de manera correcta. El influencer tiene 17 mil seguidores en Twitter, 322 mil seguidores en Instagram y más de 283 mil seguidores en Facebook. Además, tiene un canal de YouTube con 64 mil suscriptores.

Dieck escribió un libro, el cual promociona, titulado Inversionista de enfrente, el cual sirve como guía para aprender de forma rápida, práctica y clara, los pasos a seguir para convertirte en un inversionista hacer crecer el dinero de las personas y mejorar su futuro.

