Verdad o mito: ¿es cierto que los protectores solares causan alopecia en mujeres?

La Alopecia Frontal Fibrosante (AFF) ha causado polémica ya que se comenzó a relacionar el uso de protectores solares faciales con esta enfermedad (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

Desde hace unos años atrás, dermatólogos, expertos en alopecia y formuladores de cosméticos han investigado la relación que podría existir entre la Alopecia Frontal Fibrosante y el uso de protector solar facial, lo que ha causado que cada vez haya más personas con la idea de que su diagnóstico tendría qué ver con el uso de diferentes fotoprotectores.

La Alopecia Frontal Fibrosante (AFF) es una forma de alopecia cicatricial que recientemente fue detectada, las principales afectadas han resultado ser mujeres que se encuentran entre los 40 y 50 años.

Ya que es una afección que no tiene muchos años de haber sido descubierta, la primera vez que un experto la describió fue el dermatólogo Steven Kossard en 1994. Después de varios estudios, concluyó que la AFF afecta principalmente a mujeres posmenopáusicas, quienes notan una gran pérdida de cabello en la zona de la frente, así como una disminución de pelo en las cejas y, a veces, también en el vello corporal.

La AFF, por el tipo de alopecia que es, no permite que el cabello de la zona en que se cayó vuelva a nacer, pero sí se puede controlar.

La alopecia frontal fibrosante (AFF) no es la única que una mujer puede sufrir, por lo que es necesario acudir con un experto y no auto diagnosticarse ni caer en falsas especulaciones (Foto: Getty Images)

Hasta la fecha, esta enfermedad continúa siendo, en parte, un misterio, motivo por el que algunos investigadores se han dado a la tarea de descubrir cuáles son las posibles causas que la provocan, a parte de que podría deberse al cambio hormonal en las mujeres.

Uno de los temas que más han causado controversia últimamente, debido al aumento del uso de protectores solares faciales, así como de casos de AFF, surgió cuando varios dermatólogos publicaron investigaciones en las que supuestamente se ha encontrado que posiblemente este tipo de alopecia podría ser provocada por los fotoprotectores.

En este contexto, la dermatóloga y dermopatóloga Mariana Pérez Luna habló con Infobae México acerca de sus aproximaciones a la Alopecia Frontal Fibrosante y desmintió, según su experiencia, algunos de las deducciones que han surgido acerca del uso de protectores solares faciales.

Asimismo, Yelitza Loera, ingeniera bioquímica y especialista en formulación de cosméticos, compartió con este medio por qué la AFF no puede ser causada por este tipo de productos.

Pese a que han sido al menos tres los ingredientes señalados por los supuestos estudios, no se ha podido comprobar que en realidad tengan un efecto secundario (Foto: Getty Images)

Según compartió Pérez Luna, uno de los principales ingredientes que los diferentes estudios han encontrado que podría ser causante de este tipo de alopecia es la avobenzona, un protector químico que es muy utilizado en los bloqueadores solares.

Sin embargo, Loera negó que este ingrediente pueda causar la AFF, pues es uno de los protectores que cuentan con mayores beneficios. Asimismo, a pesar de las decenas de estudios que se han hecho para determinar qué efectos secundarios puede tener su uso, no se ha encontrado alguno grave como la alopecia, lo que lo hace uno de los más confiables.

Aunado a ello, aunque que existen varias investigaciones sobre la posible relación entre la AFF y los protectores solares, según comentó la dermatóloga Pérez, hasta el momento no existe un estudio que compruebe o confirme que sí hay pacientes a las que los fotoprotectores faciales hayan provocado la enfermedad.

Al respecto, la ingeniera bioquímica hizo hincapié en que existen solo dos estudios confiables que tratan este tema ―Sunscreen and Frontal Fibrosis Alopecia: A review, Frontal Fibrosis Alopecia: possible association with leave on facial skin care products and sunscreens―, los cuales niegan que exista relación entre la AFF y los protectores.

Ambas expertas resaltaron que es de suma importancia seguir utilizando protectores solares, pues el cuidado de la piel debe ser riguroso (Foto: Cuartoscuro)

Por otro lado, hay médicos, como la profesora Anne Marie Tobin del Hospital de Tallaght, que han deducido que, si es que en verdad los fotoprotectores causan algún tipo de pérdida de cabello, podría deberse a que existe un sistema inmunológico único en los folículos que no tendría la capacidad de lidiar con los ingredientes químicos que se encuentran en los protectores solares. Esto causaría la caída del cabello en donde el químico hizo contacto, ya sea en el cuero cabelludo o cejas.

Cabe destacar que Loera hizo énfasis en que usualmente los estudios poco confiables que se realizan acerca de la AFF y los fotoprotectores usualmente se hacen con personas que antes sufrieron de fuertes cambios hormonales, que por genética sufren alopecia, de cabello muy delicado o alguna otra afección que hacen a las pacientes más predispuestas.

También es importante recalcar que aquellas personas que por genética o alguna otra enfermedad sufren de caída del cabello, sí podrían ver que el protector solar y otros cosméticos favorecen a la alopecia por los químicos que contienen o la misma fricción con la que se aplican, pero éstos no provocan la enfermedad.

Pese a que los cosméticos sí pueden afectar a las personas con tendencia a sufrir de alopecia, no se ha comprobado que éstos produzcan la enfermedad (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

Según comentó Pérez Luna, para poder saber qué tipo de alopecia sufre el paciente, así como para conocer las posibles causas, es necesario realizar una serie de pasos con un dermatólogo, quien posiblemente tome la historia clínica y pida algunos estudios de laboratorio, como lo son “tricograma y, en ocasiones, biopsia de piel cabelluda”, mencionó.

Aunque el miedo a sufrir de alopecia sea persistente, el cuidado de la piel contra los rayos UV debe continuar, por lo que la dermatóloga recomendó que, si existe cierto temor o duda, la gente podría usar protectores solares que sean orgánicos, es decir, sin productos químicos. Asimismo, otra opción es el uso de medios físicos como sombreros, sombrillas, gorras y demás.

Estos consejos también fueron dados por aquellos médicos y dermatólogos que han hecho investigaciones al respecto o quienes dudan de que los fotoprotectores en verdad produzcan AFF, pues, de cualquier forma, debe existir una rutina de cuidado de la piel contra los rayos solares.

Una opción para aquellas personas que se sienten renuentes a utilizar bloqueadores solares, son lo protectores físicos como sombrillas (Foto: EFE/Salas)

Cabe recalcar que, pese a que en los últimos años en redes sociales han surgido cada vez más casos de personas que supuestamente perdieron cabello de la zona de la frente debido al constante uso de bloqueador solar, Pérez Luna recomendó no caer en suposiciones ni autodiagnósticos, pues siempre es mejor consultar a un experto que pueda valorar al paciente ya que existen diferentes tipos de alopecia, no sólo la AFF.

La dermopatóloga también resaltó que no hay forma de prevenir la alopecia, pero “lo que se puede hacer ante cualquier caída de pelo es acudir con un dermatólogo para evaluación y tratamiento oportuno a fin de evitar que avance la enfermedad”, aconsejó.

Por otro lado, Yelitza Loera mencionó que los estudios que habrían comenzado con las suposiciones de que la alopecia es causada por bloqueadores pueden venir de meras campañas de marketing, por lo que recomendó no caer en la información que dudosas instituciones publican.

La experta apuntó a que este tipo de cosméticos están en el mercado desde muchos años atrás; sin embargo, a partir de que comenzaron a comercializarse los protectores con ingredientes “naturales” u “orgánicos” es que empezaron a surgir los supuestos estudios que acusan a los fotoprotectores de ser la causa de la AFF, mismos que no han logrado comprobar sus hipótesis.

