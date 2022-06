Ceci Flores insistió a Gutiérrez Müller en intervención para reunión con AMLO: “Sé que a usted la escucha”

Cecilia Flores pidió en días pasados una reunión con AMLO en la que interviniera Gutiérrez Müller (Fotos: Twitter/SemNuevoSonora / REUTERS)

La activista y fundadora del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, ha sufrido momentos de angustia debido a la inseguridad en la que se desenvuelve por la búsqueda de sus hijos desaparecidos.

Ya que el pasado 28 de mayo, la buscadora aseguró que su vida corría peligro durante una jornada de búsqueda en Guasave, Sonora, junto a su hija. Y señaló que no había protección ni presencia de las autoridades en el lugar de búsqueda.

Además a finales de abril denunció que un grupo de personas intentó entrar por la fuerza al refugio de seguridad como parte del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, el cual ha señalado como insuficiente debido a la lenta respuesta de las autoridades.

Lo que fue un tema que llamó la atención de periodistas durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien fue cuestionado respecto a la seguridad de la líder buscadora.

Cecilia Flores también ha denunciado que su vida corre peligro en diferentes ocasiones (Foto: Twitter/SemNuevoSonora)

AMLO aseguró que el gobierno le brindaba protección continua y que se le había llamado al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para que le brindara apoyo.

“Hoy lo planteé en la mañana, toda su familia tiene protección, nada más que decidió por su iniciativa irse, de todas maneras se le está cuidando donde está y se dio una recomendación al gobernador Alfonso Durazo, e instrucciones a Alejandro Encinas, a Rosa Icela y a Adán Augusto para seguir protegiéndola”

Por lo que Flores señaló por medio de sus redes sociales que ella se encontraba en Sinaloa y que tanto Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobierno, y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, “no me han atendido, menos cumplido”.

Y posteriormente volvió a pedir audiencia con el primer mandatario insistiendo en que ella no era ninguna adversaria de su gobierno, que en cambio solo era una madre desesperada por encontrar a sus hijos.

Pero también pidió a la primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller que convenciera a AMLO de aceptar la reunión con ella para que pudiera explicar la realidad que viven “sin intermediarios”.

“Déjeme contarle de primera mano sin intermediarios nuestra realidad señor presidente @lopezobrador_. No somos adversarias ni malas personas. Yo solo soy una madre desesperada por encontrar a sus hijos. Ayúdeme señora @BeatrizGMuller sé que a usted la escucha”

Los restos óseos fueron encontrados el 14 de abril y se creyó que eran del hijo de Flores (Foto: Ceci Flores)

Esta no es la primera vez que la líder del colectivo de búsqueda pide a la primera dama y escritora que interceda por ella, ya que el pasado 20 de mayo escribió por su cuenta de Twitter un mensaje dirigido a Gutiérrez Müller para que la apoyara en concertar una reunión con el primer mandatario.

Esto con el fin de que interviniera y le hiciera saber al jefe del ejecutivo que no eran adversarias de su gobierno:

“De madre a madre @BeatrizGMuller le pido respetuosamente que le diga al presidente @lopezobrador_ que no somos adversarias, que no tenemos otra agenda que no sea encontrar a nuestras y nuestros desaparecidos y defender DDHH. Dígaselo, confiamos en su respetuosa intervención”, redactó Cecilia Flores.

Cecilia Flores se dedica a la búsqueda de sus hijos Marco Antonio y Alejandro Guadalupe desde hace ya varios años, 2019 y 2015, respectivamente.

El pasado 14 de abril dio a conocer que se había encontrado con restos óseos que coincidían con los de su hijo Marco, sin embargo, al ser analizado por la Fiscalía de Sonora, estos no resultaron ser. Por lo que Cecilia continua con la búsqueda de sus hijos.

