Ceci Flores pidió intervención de Gutiérrez Müller para que AMLO se reúna con Madres Buscadoras

Ceci Flores pidió intervención de Beatriz Gutiérrez Müller para reunión de AMLO con las Madres Buscadoras de Sonora (Foto: Twitter @CeciPatriciaF / Cuartoscuro)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, fue cuestionado durante la conferencia mañanera del día 18 de mayo de 2022 sobre la cifra de 100 mil personas desaparecidas en el país.

Al respecto, el líder de la llamada Cuarta Transformación especificó que “se está haciendo un trabajo como nunca de búsqueda”, y añadió que ningún gobierno anterior al suyo se había encargado de analizar el tema con tanta profundidad.

Toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a eso, y a buscar fosas clandestinas, porque no se debe de olvidar de que hubo una guerra contra el narcotráfico y durante esa guerra murieron muchos, y los desaparecían”, consideró el mandatario, además de aseverar que su responsabilidad desde que llegó al poder fue la de buscarlos y ayudar a sus familiares.

Además, agregó que la cifra de desaparecidos pudo haber aumentado debido a que “los buscamos, y antes no”, cosa que comparó también con el feminicidio, mismo que desde su gobierno “se empezó a clasificar”.

Ceci Flores es la presidenta fundadora de Madres Buscadoras de Sonora (Foto: Twitter/SemNuevoSonora)

Y ante las críticas de las madres buscadoras de no haber obtenido hasta el momento ninguna reunión con el presidente, AMLO lo desmintió y reveló que “siempre me he reunido con ellos, siempre, siempre”, por lo que dijo que el compromiso de las reuniones se mantiene sobre la mesa.

“Es un asunto de convicciones, nosotros no somos falsos”, advirtió.

Al respecto, Ceci Flores, presidenta fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, escribió una petición a Beatriz Gutiérrez Müller, escritora, académica e investigadora casada con AMLO, a través de sus redes sociales.

En la publicación, la activista pidió que sea Müller quien intervenga en la relación que tiene actualmente el presidente de la República con los colectivos de familiares de personas desaparecidas, con el fin de hacerles saber que ellas no son sus adversarias.

Madres Buscadoras de Sonora buscan reunirse con AMLO (Foto: Twitter/SemNuevoSonora)

“De madre a madre @BeatrizGMuller le pido respetuosamente que le diga al presidente @lopezobrador_ que no somos adversarias, que no tenemos otra agenda que no sea encontrar a nuestras y nuestros desaparecidos y defender DDHH. Dígaselo, confiamos en su respetuosa intervención”, escribió.

Después, aseguró que jamás desearía que ninguna persona pase por lo mismo que ella enfrenta, y reconoció que son las mismas fibras que la mueven a emprender una búsqueda tan grande por sus hijos, las que la motivaron a enviarle el sentido mensaje.

“Nosotras, señora @BeatrizGMuller seríamos incapaces de decirle a otra madre, ni mucho menos desearle que esté en nuestro lugar. Eso nunca, jamás. Pero sé que las mismas fibras que me mueven a hacer lo que hago por encontrar a mis hijos, usted también las tiene. Ayúdenos”, concluyó Ceci Flores.

Hasta el momento, Beatriz Gutiérrez Müller no ha dado un posicionamiento respecto al tema, ni tampoco respondió a la petición de ayuda e intervención que hizo la activista y fundadora de las Madres Buscadoras en el estado fronterizo de Sonora.

Beatriz Gutiérrez Müller no se ha pronunciado al respecto (Foto: Facebook-Instagram/Beatriz Gutiérrez Müller)

El mensaje de AMLO a las madres buscadoras por el 10 de mayo

No es el único mensaje que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha mandado en fechas recientes a las madres buscadoras de todo México, pues apenas el 10 de mayo, Día de las Madres, les dedicó un mensaje a través de su conferencia mañanera.

En primer lugar, expresó sus felicitaciones por la mencionada fecha a las cerca de 35.2 millones de mujeres que son mamás en México, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Y después envió también un mensaje a todas las madres que dedican días, meses o años en recorrer el estado, incluso el país, en búsqueda de sus hijos desaparecidos.

“(...) a las que están sufriendo por sus hijos, por sus desaparecidos, a las que están enfermas o están preocupadas por sus familiares enfermos, a las mujeres humildes, pobres de todas las comunidades de todos los pueblos, a las mujeres trabajadoras y a todas las mamás”, así, el presidente felicitó a las madres en su día.

