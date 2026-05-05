México

PRI propone inhabilitar de por vida a funcionarios que estén vinculados con el narcotráfico

El posicionamiento advierte sobre la urgencia de aplicar sanciones firmes para defender a la sociedad ante la infiltración de delincuentes en la política

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Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, propone la inhabilitación permanente de funcionarios vinculados al crimen organizado en México. (Crédito: PRI Nacional)
Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, propone la inhabilitación permanente de funcionarios vinculados al crimen organizado en México. (Crédito: PRI Nacional)

Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, propuso este 5 de mayo inhabilitar de por vida a servidores públicos que tengan vínculos con el crimen organizado.

En un mensaje publicado en su cuenta personal, Moreno sostuvo que quien colabora con delincuentes “no puede volver a ocupar un espacio que le pertenece a la ciudadanía.

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Advierte que el PRI propuso aplicar todo el peso de la ley y sostuvo que es necesario cerrarles el pasoa los funcionarios que hayan pactado con el crimen. También señaló: “La gente está cansada de vivir con miedo y urgió a “poner orden, defender a las familias y enfrentar al crimen con decisión e inteligencia.

Sin embargo, esta propuesta no se ha hecho a ninguno de las dos órganos del Poder Legislativo. No hay registro de alguna similar presentada por el PRI ni en la Gaceta Parlamentaria del Senado ni de la Cámara de Diputados.

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Lilly Téllez propone que partidos políticos vinculados al narco pierdan su registro

Lilly Téllez - Senado de la República - México
El proyecto busca que toda intervención del crimen organizado en elecciones sea considerada una violación grave de la Constitución mexicana. (Crédito: Cuartoscuro)

La senadora Lilly Téllez denunció el pasado 4 de mayo que Morena frena en el Senado una reforma para cancelar el registro de partidos vinculados a la delincuencia organizada, aun cuando en Estados Unidos autoridades han iniciado procesos contra funcionarios mexicanos por posibles nexos con cárteles.

Según la legisladora, la iniciativa que ella misma impulsó obligaría incluso a la remoción de servidores públicos que incumplan con la investigación y sanción de delitos electorales cometidos por el narcotráfico, como establece el documento enviado a comisiones legislativas el pasado 29 de abril.

La propuesta de la senadora del PAN reforma varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para definir como violaciones graves y determinantes” toda intervención del crimen organizado en los comicios.

Se incluirían prácticas que van desde el financiamiento de campañas hasta la intimidación de candidatos, amenazas a autoridades electorales y el uso generalizado de violencia para obstaculizar las votaciones.

En los artículos transitorios, se ordena a la FGR la creación de un protocolo especial para investigar delitos electorales cometidos por la delincuencia organizada. El mecanismo estaría obligado a dar protección a testigos, denunciantes y colaboradores para fortalecer las indagatorias contra este tipo de delitos.

El documento advierte que si el Fiscal General, el Fiscal Especializado o cualquier servidor público adscrito incumple estas tareas sin justificación, incurriría en causa grave de responsabilidad administrativa. El funcionario podría ser destituido y también enfrentar sanciones penales.

El PRI exige al INE cancelar el registro de Morena por supuestos vínculos criminales

Alito Moreno (Foto: X)
El PRI solicita al INE cancelar el registro de Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado. (Foto: X)

“Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, anunció que la organización presentará una denuncia para solicitar la cancelación del registro de Morena ante el INE, argumentando que el partido en el poder opera como un “narcopartido”.

La declaración, realizada en entrevista con Azucena Uresti, surgió tras recientes señalamientos en Estados Unidos que vinculan a funcionarios mexicanos, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el Cártel de Sinaloa.

Moreno sostuvo que el PRI buscará que Morena sea impedido legalmente de participar en procesos electorales al ser considerado una estructura criminal.

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