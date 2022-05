Murió José Martínez Mendoza, biógrafo de Carlos Slim

“¡No haces nada!”: un líder demócrata confrontó al gobernador de Texas en una conferencia de prensa sobre la masacre

Beto O’Rourke, ex candidato a gobernador, interrumpió al actual mandatario conservador, Greg Abbot, y lo enfrentó: “Dijiste que esto no era predecible, esto era totalmente predecible, y eliges no hacer nada”