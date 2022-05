Epigmenio Ibarra se lanzó contra Córdova por audios de Alito Moreno: “Promociona una campaña de auto elogios”

Epigmenio Ibarra se lanzó, una vez más, en contra del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova (Fotos: Twitter @epigmenioibarra e INE)

El periodista y productor Epigmenio Ibarra se lanzó, una vez más, en contra del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, por la poca prioridad que se le da a los audios de Alejandro Moreno, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A través de su cuenta oficial de Twitter, el fiel simpatizante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) calificó de “increíble” la actuación del consejero presidente, pues aseguró que en lugar de sancionar a Alito Moreno por sus actos de corrupción, se la pasa en “una campaña de auto elogios”.

“Es increíble que el INE de Lorenzo Córdova promocione una campaña de auto elogios en radio. ¿Y Alito?”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues los usuarios aprovecharon el espacio para arremeter en contra el órgano electoral y su consejero presidente por las pocas casillas que colocaron en la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

“El ego de Lorenzo Córdova no tiene límites, parece intérprete de música urbana que sí no grita su nombre no se siente contento”, “Ahora ya sabemos dónde está el dinero que dice que le faltó para poner otras casillas en la revocación de mandato” y “No tuvo dinero el INE para poner todas las casillas para la revocación de mandato pero si para su auto elogio”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe recordar que el pasado 12 de mayo, el fundador de Argos Producción declaró que a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama ya se les estaba haciendo costumbre guardar silencio ante actos de la oposición que van en contra de la ley.

“Ya se les está haciendo costumbre a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama guardar silencio, ¿o ustedes creen que no merece algún comentario el audio del presidente del PRI?, escribió en su momento.

El fundador de Argos Producción declaró que a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama ya se les estaba haciendo costumbre guardar silencio (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Y es que a días de que se lleven a cabo las elecciones en seis gubernaturas en el país, el consejero presidente del órgano electoral aclaró el pasado 20 de mayo que el INE “siempre atiende e investiga” las quejas que se presentan, pero en el caso de los audios, informó que apenas se presentó una denuncia que “será debidamente procesada”.

Durante conferencia, Córdova destacó que las cifras son positivas y están dadas las condiciones para que los comicios se realicen con todas las garantías de que el voto será respetado y que los resultados fluyan oportunamente.

“Las autoridades electorales gozamos de cabal salud y, por lo tanto, la respuesta ciudadana ha demostrado su confianza con altos niveles de participación, por lo que la elección va y va sobre rieles”, agregó.

Córdova destacó que las cifras son positivas y están dadas las condiciones para que los comicios se realicen (REUTERS/Gustavo Graf)

Por su parte, el presidente de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022, José Roberto Ruiz, afirmó que en las entidades con elección “no hay focos rojos”.

“En el Instituto Nacional Electoral no tenemos focos rojos, incluso podemos señalar que en las entidades federativas también están transcurriendo con paz social y con un clima bastante aceptable” sostuvo.

Respecto a la inseguridad, el funcionario electoral manifestó que “no dejamos de reconocer que el país ciertamente tiene todavía retos y áreas de oportunidad en materia de seguridad, pero ninguno de esos retos le ha significado al Instituto Nacional Electoral imposibilidad o dificultad para desahogar o desarrollar nuestro trabajo”.

El argumento fue respaldado por el presidente del INE, quien agregó que esperan que la ciudadanía responda con su participación y se alcancen porcentajes similares a los de la pasada elección.

