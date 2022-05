Enrique de la Madrid enalteció reformas de Peña Nieto pese a “excesos de corrupción”

Enrique de la Madrid se lanzó contra la administración de Peña Nieto Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae)

Enrique de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid, enalteció las reformas que se dieron durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), sin embargo, reconoció que en en el sexenio del priista hubo “excesos de corrupción”.

En entrevista con el periodista Julio Astillero Hernández, De la Madrid aseguró que se encuentra trabajando en crear una “alianza opositora” que haga contrapeso al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados en las elecciones presidenciales de 2024, en las cuales ha mencionado que le gustaría participar en la contienda.

Asimismo, habló acerca de las reformas políticas que se dieron a lo largo de la administración de Peña Nieta, mismas a las que tachó como trascendentes y que le dieron a México viabilidad. Pese al reconocimiento del trabajo del expresidente, De la Madrid reconoció que hubo “exceso de corrupción” en el último sexenio priista, en el cual figuró como titular de la Secretaría de Turismo.

De la Madrid aseguró que hubo corrupción en el gobierno de EPN (Foto: PRESIDENCIA DE MÉXICO)

“Yo lo he dicho, claro, hubo excesos de corrupción en algunos casos del gobierno federal y de los gobiernos estatales, que hicieron que la gente al final del día dijeran, ya estuvo bueno y queremos un cambio”, declaró Enrique de la Madrid.

No obstante, el hijo del expresidente arremetió contra a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al señalar que se ha empeorado los temas de corrupción, pues, según sus declaraciones, “el presente que tenemos hoy no es viable”.

Quien tampoco salió limpió de sus duras críticas fue el actor y empresario Roberto Palazuelos, quien durante el programa Pinky Promise, conducido por la cantante Karla Díaz, comentó que fue gracias a su amistad con los hijos de un ex presidente mexicano que incurrió en la ilegalidad al usar sus influencias para hacer uso personal de casas de dependencias federales y del Ejército mexicano.

El hijo del expresidente tundió a Palazuelos por declaraciones en Pinky Promise (Foto: Instagram/@pinkypromisetv)

“Sé quien es ese personaje pero nunca fue mi amistad, siempre he sido muy selectivo en escoger mis amistades; no cumplía el perfil, no lo cumple hoy y pues sí da pena que algunas personas, por llamar la atención le echan su exageradita en sus comentarios”, sentenció De la Madrid sobre las declaraciones del Diamante Negro. “Sí me molesta porque declaraciones tan frívolas luego hacen daño y mucha gente lo puede creer”, añadió.

Finalmente, sobre sus intenciones a sus aspiraciones políticas, De la Madrid habló de uno de los fallos, según sus declaraciones, que realizó la administración de la autodenominada Cuarta Transformación (4T): “16 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a la salud, porque de un plumazo quitaron el Seguro Popular, tienes al 28% de los mexicanos, cifras del Coneval, sin acceso a los servicios de salud, ya lo habíamos logrado bajar a 16% del mexicanos”.

Enrique de la Madrid fue secretario de Turismo en el sexenio de Peña Nieto

Quién es Enrique de la Madrid

Enrique Octavio de la Madrid Cordero nació el 1º de octubre de 1962 en la Ciudad de México, sus padres fueron ampliamente conocidos en la sociedad mexicana debido a que su padre, Miguel de la Madrid Hurtado, fue Presidente de la República de 1982 a 1988; mientras que su madre, Paloma Cordero, se desempeñó como primera dama y presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

En su carrera profesional se tituló como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); años más tarde, obtuvo una maestría en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, perteneciente a la Universidad de Harvard. En su regreso a México, fue profesor de 1996 a 1998 en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

