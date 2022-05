Es falsa la supuesta iniciativa de reforma en materia de cirugías estéticas, aclaró Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud informó que la información sobre una supuesta reforma a la Ley de Salud en materia de cirugías estéticas es falsa (Fotos: Tw/@SSalud_mx, Getty Images)

En redes sociales circuló un texto sobre una iniciativa de reforma en materia de cirugías estéticas, por lo que la Secretaría de Salud del gobierno federal informó que dicha información es apócrifa.

La dependencia señaló que el texto presenta una presunta aprobación a un proyecto de decreto de una supuesta reforma a la Ley de Salud con respecto a cirugías estéticas. Asimismo, apuntaron que incluye una firma falsificada de Jorge Alcocer Varela, titular de la dependencia.

También indicaron que dicha carta, fechada al 13 de mayo, no fue emitida por la Secretaría, por lo que exhortaron al público a informarse por medio de los canales oficiales de la dependencia para mantenerse informados de las actividades institucionales oficiales.

En un mensaje publicado a través de redes sociales, el organismo afirmó: “Es absolutamente #falso el escrito que circula en redes sociales, relacionado con una supuesta iniciativa de reforma en materia de cirugías estéticas”.

La Secretaría de Salud desmintió la información a través de un comunicado (Foto: Tw/@SSalud_mx)

El texto tendría por asunto “Dictamen favorable, Cirugías Estéticas” fechado el 13 de mayo de 2022 y dirigido a los secretarios de salud estatales. En el cuerpo del documento se indicaba que se había aprobado un dictamen en sentido favorable para reformar la Ley de Salud federal en materia de cirugías estéticas, con lo que se les permitía a médicos con maestría en cirugías estéticas el poder realizar dichos procedimientos en territorio nacional sin problemas.

Actualmente quiénes pueden realizar cirugías estéticas

De acuerdo con la legislación vigente concerniente a nivel federal, se establece que únicamente los médicos especialistas en cirugía plástica con Cédula de Especialidad y Certificado Vigente por el consejo correspondiente, pueden realizar cirugías estéticas.

Sin embargo, en México, pese a que no existe de manera oficial la Especialidad en Cirugía Estética, hay una gran cantidad de médicos que llevan a la práctica este tipo de procedimientos sin ser especialistas en la materia. Quienes no cumplan con los requisitos y aún así ejerzan, pueden ser juzgados con penas que incluyen la privación de la libertad.

La carta apócrifa abría la puerta a que médicos sin especialidad pudieran ejercer dicha práctica, poniendo en riesgo a la ciudadanía en general.

El secretario de salud, Jorge Alcocer Varela (EFE/José Méndez/Archivo)

Los riesgos de practicarse una cirugía estética con personal no autorizado ni capacitado para realizar dicho procedimiento pueden ser severos a la salud humana e incluso mortales. Lo introducción de sustancia no aptas o ilegales, así como de procesos invasivos no avalados por las autoridades sanitarias puede repercutir en múltiples perjuicios y más cuando se realizan bajo prácticas negligentes en lugares clandestinos. Sumado a ello, se puede ser víctima de estafas.

De acuerdo con el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y Reconstructiva, por cada cirujano plástico existen otros 20 que no están certificados ni cuentan con los conocimientos necesarios para ejercer, lo que se convierte en un gran problema de salud pública, pues cada vez más gente acude a lugares no certificados poniendo en riesgo su vida.

En el país, el turismo estético ha crecido. Se trata de una práctica recurrente en la que las personas viajan a ciudades donde es más fácil realizarse una cirugía estética por un precio más accesible. Los principales destinos son Tijuana, en Baja California, mientras que el estado de Jalisco es el segundo, de acuerdo con el Colegio y Sociedad de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Jalisco.

