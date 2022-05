AMLO hizo un llamado a desapegarse del dinero y poder a dos años de que termine su sexenio

AMLO aseguro tener la consciencia tranquila (Foto: Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que al finalizar su sexenio en 2024 cierra un ciclo e hizo un llamado a quienes poseen un cargo público para desapegarse del dinero y el poder.

Durante su visita al estado de Sonora, el primer mandatario mexicano dijo tener la conciencia tranquila a dos años y cinco mese que se termine su administración, sin embargo, afirmó que en el tiempo que resta de su mandato podrá entregar las obras y proyectos que prometió en campaña.

“Todavía nos quedan dos años cinco meses y a lo mejor pasa el tiempo porque continúan otros gobiernos. Yo les digo no por lo que decía don Adolfo Ruiz Cortines o lo de lo que yo hablaba de la edad, yo soy también maderista, y Francisco I. Madero decía ‘Sufragio efectivo no reelección’, y además ya quiero cerrar un ciclo, y no sentirnos insustituibles, porque luego se convierte en un vicio, no hay que tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder, pero en el tiempo que queda podemos avanzar”, declaró López Obrador.

A dos años y cinco meses de que termine su mandato, AMLO hizo un llamado a desapegarse del poder y del dinero (Foto: Cuartoscuro)

Cabe mencionar que no es la primera vez que López Obrador señala que al finalizar su sexenio también se cierra una etapa de su carrera política. Fue en febrero del presente año cuando el mandatario mexicano dijo que en 2024 se retirará de la vida pública.

“Ya no puedo más, ya cierro mi ciclo y me retiro”, confesó durante el recorrido que realizó a reporteros de la fuente presidencial en la sala “Daniel Cabrera y Los Olvidados” de Palacio Nacional.

“Nada más que ya no voy a ejercer el noble oficio de la política, porque cuando yo termine me retiro, me jubilo y ya no vuelvo a participar en nada que tenga que ver con la vida pública, ni conferencias, ni visitas a ningún estado, ni fuera del país y ningún cargo, nada, ni siquiera honorífico”, destacó en ese entonces.

AMLO en Sonora

Durante esta gira por tierras sonorenses, el mandatario federal se comprometió a restituir las tierras a los pueblos originarios, no obstante, aseguró que no será una expropiación porque eso llevaría a una confrontación (legal). En el caso de Sonora, se comprometió a que serán 30 mil hectáreas.

AMLO prometió entregar lo que era de los campesinos (Foto: Presidencia)

El tabasqueño expuso que su administración explora la fórmula para “recuperar lo que era de los campesinos y pagar si es necesario, una indemnización. Casi casi les digo que vamos a comprar las tierras con presupuesto público, que es dinero del pueblo, para entregárselas a ustedes”.

El Ejecutivo federal presentó los avances del 85% en la mayor parte de obras de infraestructura hidráulica, que incluyen un acueducto, en beneficio de las comunidades indígenas del estado.

Aunado a ello, prometió entregar 50 millones de pesos para la construcción de caminos en municipios de la entidad como Arivechi, Bacanora, Ónavas, Quiriego, Rosario Sahuaripa, San Javier, Soyopa y Yécora; y de Chihuahua como Madera, Moris, Ocampo y Temósachic.

“15 días a más tardar (tendrán los recursos) y vamos a revisar el planteamiento que tienen en general, porque hay otras demandas, de acuerdo a lo que nos está entregando el gobernador y seguramente van a salir otras demandas en el caso de Chihuahua, y nos vemos si les parece en tres meses, que ya para entonces ya empezaron los caminos, ya empezaron a trabajar”, dijo.

