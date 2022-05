Elecciones 2024: Ricardo Monreal rechazó descalificaciones a posibles candidatos de Morena

Foto de archivo. El senador mexicano Ricardo Monreal habla durante la entrega del acuerdo comercial TMEC entre Estados Unidos-México-Canadá en el edificio del Senado en la Ciudad de México, 30 de mayo de 2019. REUTERS/Carlos Jasso

Ricardo Monreal, líder de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, catalogó como “un error estratégico y mala idea” a quienes descalifiquen e insulten con el fin de convertirse en el representante del partido guinda para las elecciones presidenciales de 2024.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aseguró que la solución del proceso de selección es la unidad dentro del partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia de México.

“Error estratégico y mala idea pensar que para ganar la contienda interna rumbo a la candidatura a la Presidencia de la República se debe descalificar, insultar y aniquilar. Quienes diseñan estas campañas y las realizan no dimensionan sus resultados. La unidad es la única solución”, escribió Monreal Ávila en redes sociales.

Ricardo Monreal dijo que la unidad es la solución de Morena (Foto: Twitter)

Las declaraciones de Monreal Ávila se dieron luego de que Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pasara un incómodo momento frente a los medios de comunicación, pues mientras lo entrevistaban un sujeto lo tachó de “neoliberal” a las afueras de Palacio Nacional en días pasados.

“Eres neoliberal Ebrard, eres neoliberal Ebrard”, mencionó el individuo.

“Ya desahogaste tu sueldo, ya déjanos hablar, ¿Ya nos vas a dejar hablar? Ya desahogaste tu sueldo”, respondió el canciller.

“Estamos con Claudia Sheinbaum, ella sí es antineoliberal”, agregó el inconforme.

“No, pues sí se nota. Ay, ¡qué cosa!”, sentenció el titular de la SRE.

Ebrard se enfrentó con ciudadano que apoyaba a Claudia Sheinbaum (Foto:Twitter@pedrovillaycana)

Cabe mencionar que además de ser uno de los servidores públicos pertenecientes a Morena que han externado abiertamente sus aspiraciones políticas para participar las elecciones presidenciales de 2024, Monreal Ávila ha sido muy enfático entorno a la selección del candidato que represente al partido guinda en las urnas, pues para el presidente de la Jucopo la manera adecuada es por medio de una votación interna.

Por otra parte, durante una conferencia de prensa, el morenista dijo que una vez que su partido abra la convocatoria de registro para aspirantes a la presidencia, él procederá a registrarse y aseguró que esto será un acto respetado por el propio presidente de la república.

“Lo que yo estoy haciendo es una aspiración legítima, no una ambición vulgar. Me he preparado para esta posición que intenté inscribirme durante más de 40 años de servidor público”, comentó Monreal Ávila

Monreal reconoció que existe un acuerdo con AMLO (Foto: loprezobrador.org)

Además, explicó que gracias a su trayectoria como funcionario, conoce “los ritmos de la política muy bien”, por lo que explicó que no hay puestos permanentes, pero sí responsabilidades y, de acuerdo a su criterio, ahora están las condiciones adecuadas para que él pueda ser el próximo candidato a la presidencia por Morena.

“Siempre me preparo en mi trabajo, nunca improviso y siempre actuó en razón de las circunstancias. Así que nadie está pensando en estar permanentemente o eternamente en una posición política”, indicó.

El morenista aseguró que como un promotor de la democracia respetará el proceso, desde la convocatoria hasta el resultado; sin embargo, reiteró que hará su lucha para conseguir el camino a la presidencia y, en ese sentido, tal cual el Jefe del Ejecutivo se ha comportado, confía en que haga lo mismo.

Finalmente, Ricardo Monreal reconoció que desde antes que diera inicio la administración de la Cuarta Transformación (4T), estableció un acuerdo con AMLO, en el que él se quedaría a cargo de la representación de Morena en el Senado para ayudar su proyecto de nación.

