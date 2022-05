Una barda inconclusa y un monumento a la corrupción: las “grandes obras” de Calderón según Epigmenio Ibarra

Las críticas al expresidente Felipe Calderón Hinojosa por parte del periodista y productor Epigmenio Ibarra aún continúan (Foto: Archivo/Especial)

Las críticas al expresidente Felipe Calderón Hinojosa por parte del periodista y productor Epigmenio Ibarra aún continúan, aunque esta vez el fundador de Argos Producción aprovechó su red social para recordar a sus seguidores las “grandes obras” que realizó el panista.

Y es que a través de su cuenta oficial de Twitter, el fiel aliado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) declaró que una de las obras insignia de la gestión de Calderón Hinojosa, a quien calificó de “falso y criminal”, es la barda inconclusa de su “refinería” en Tula, Hidalgo.

Mientras que otro de sus proyectos importantes, agregó Ibarra en el mensaje, es la Estela de Luz que instaló el exmandatario con motivo del bicentenario de la Independencia de México en enero de 2012.

Epigmenio Ibarra calificó a Calderón Hinojosa de “falso y criminal” (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

“Una barda inconclusa de una refinería inexistente y una Estela de Luz que es un monumento a la corrupción; esas son las grandes obras del espurio y criminal Felipe Calderón…”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues los usuarios ocuparon el tuit para defender la administración del panista, mientras que otros se encargaron de recordar algunas de las acciones que realizó Felipe Calderón y “no beneficiaron al país”.

“La estela de luz es un monumento a nuestra independencia, (…) no como el AIFA, que es monumento al derroche, al capricho”, “40 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y sus familias en la calle, como parte de su entrega de nuestros recursos a extranjeros”, “Y en qué lugar colocamos eso de: ‘no me vengan con que la ley es la ley, abrazos no balazos, los malhechores también son seres humanos, traeremos médicos cubanos porque no hay en México’” y “Construyó el Puente Baluarte, considerado en su época el puente atirantado más alto del mundo, y esas obras de Calderón no han matado a nadie”, fueron algunas de sus respuestas.

Ibarra declaró que una de las obras insignia de la gestión de Calderón Hinojosa es la Estela de Luz (foto: Isaac Esquivel/Cuartoscuro)

Cabe señalar que su comentario se da luego de que gobernadores y gobernadoras de la llamada Cuarta Transformación (4T) viajaron este sábado 14 de mayo a Tabasco para visitar la obra insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la refinería Olmeca en Dos Bocas.

A su llegada a Villahermosa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó la obra del mandatario federal, al asegurar en entrevista a medios de comunicación que la 4T “no desperdicia dinero” en bardas o estelas.

“Nos hizo una invitación la secretaria de Energía (Rocío Nahle) para conocer la refinería de Dos Bocas, estamos muy contentos con esta gran obra del presidente y que encabeza la secretaria, aquí en la Cuarta Transformación no desperdiciamos el dinero en bardas, en estelas de luz, aquí construimos y transformamos”

Sehinbaum Pardo explicó la importancia de la soberanía energética (Foto: Twitter/@Claudiashein)

En compañía de la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Alejandro Murat y Carlos Manuel Merino Campos, gobernadores de Oaxaca y Tabasco respectivamente, Sheinbaum Pardo explicó la importancia de la soberanía energética.

“Estamos aquí para conocer el gran proyecto de la refinería, ayer lo dijo el presidente, una vez más, la importancia de la soberanía energética; el próximo año con la producción de gasolina, diésel, nos va a permitir el autoconsumo, es algo histórico en tiempo récord, que se ha logrado”, manifestó.

Finalmente, la mandataria local recalcó la importancia de la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, pues dijo que de ella dependerá la consolidación de proyectos como la refinería.

