AMLO volvió a arremeter contra el periodista Jorge Ramos; aseguró que gana más de 20 millones de pesos al mes

Foto AMLO: CUARTOSCURO Foto Jorge Ramos: GettyImages

Durante su conferencia mañanera de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió una vez más contra el periodista mexicano Jorge Ramos, a quien acusó de ganar millones de pesos.

“Este señor (Jorge) Ramos lo decíamos hace unos días y lo puedo volver a decir ahora, gana más Ramos que todos nosotros, gana 20 millones de pesos mensuales. Claro que no nos nos ve con buenos ojos. Si sacamos la cuenta de lo que ganamos aquí (señalando a los participantes de la conferencia) a lo mejor no le llegamos todos, no le llegamos. ¿Qué es una eminencia mundial, 20 millones al mes?”, cuestionó el mandatario federal.

Al encabezar su conferencia matutina, esta vez desde las instalaciones del 60 Batallón de Infantería en Cajeme, Sonora; AMLO enfatizó en que hay que ver por qué el mencionado periodista recibe tanto dinero.

(Foto: Facebook Jorge Ramos y Presidencia de México)

“Ah, hay que ver por qué le pagan tanto… a quién defiende, a quién representa (...) Nos atacan todos los días, ocho columnas… bueno (hasta) The New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times (ríe) ¿y qué pasa? Nada, porque esto ya cambió antes así dominaban (la prensa), ahora afortunadamente existen las benditas redes sociales y sí hay robots, bots en las redes sociales, en Twitter hay muchas cuentas falsas. Bueno, el mismo (Carlos) Loret sacó ‘tirando aceite’ que era uno de los diez periodistas más vistos en redes sociales. No sé si sea cierto, no me consta, pero se hizo un estudio y resultó que la mitad de los seguidores eran bots.. eso lo tiene que aclarar, eran de Turquía… entonces los tiene que aclarar.. ya cambió esto”, insistió López Obrador.

AMLO aprovechó para volver a difundir la encuesta en la que lo colocan como el segundo mandatario a nivel mundial con mayor popularidad, solo por debajo del Primer Ministro de la India, Narendra Damodardas Modi.

“Pero como decía un boxeador famoso: ‘todo se lo debemos a nuestro pueblo’. Ya despertó nuestro pueblo, ya no se deja manipular. Entonces me da mucho gusto porque nos ahorramos en publicidad como 10 mil millones de pesos al año, en publicidad (en la prensa), pero no era ese el gasto mayor. El gasto mayor tenía que ver con los contratos que se les daba a los medios de información, dueños de los medios de comunicación que se les daba contratos para hacer pistas de aterrizaje, rentar o administrar reclusorios… etc, etc”, señaló.

Foto: Yamil Lage vía REUTERS/ Archivo

Cabe recordar que el pasado 10 de mayo, el periodista Jorge Ramos criticó la postura del mexicano quien amagó con no asistir a la Cumbre de las Américas si no eran invitados todos los países del continente americano.

En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, el presentador de noticias, comentó: “El pdte. @lopezobrador_ tiene todo el derecho de no ir a la Cumbre de las Américas si no quiere. Pero lo que está pidiendo es que inviten a la fiesta a matones, torturadores, censores y represores, como son los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. AMLO ya escogió su lado”.

Esto debido a que López Obrador aseguró que no participaría en la Cumbre si no se invita a todos los países americanos, aunque destacó que iría una representación del gobierno de México encabezada por el canciller Marcelo Ebrard”.

Twitter: Jorge Ramos

Ramos Ávalos completó con un segundo tuit, diciendo: “La @OEA podría revirarle a @lopezobrador_ y decirle: está bien, invito a tus amigos, pero la agenda de la Cumbre de las Américas será precisamente cómo convertir a Cuba, Venezuela y Nicaragua en verdaderas democracias. Antes que la soberanía está el respeto a los derechos humanos”, escribió.

Al día siguiente, AMLO le respondió en su conferencia: “¿Quiénes somos nosotros para llamar matones, torturadores, censores, represores a unos y a otros no? ([..] No es que haya escogido mi lado ahora, ya llevo mucho tiempo, como él también”, aseveró.

Enfatizó que lo que busca es llegar a un acuerdo para que en el evento participen todos los países de América y resaltó que luego de la conversación que sostuvo al respecto con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, llegó a la conclusión de que “hay más entendimiento afuera, de diplomáticos y políticos de otros países, que de los internacionalistas de nuestro país”.

