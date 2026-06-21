Video capta a la princesa Hisako de Takamado en el palco VIP de Monterrey junto al presidente de la FIFA

La agenda de cuatro días en Nuevo León, con reuniones oficiales y actos conmemorativos, subraya cómo el futbol se convierte en una plataforma de proyección internacional para sedes y gobiernos locales en la antesala de 2026. (Infobae-Itzallana)

El Estadio Monterrey fue epicentro de historia este sábado 20 de junio: la princesa de Japón, Hisako de Takamado, asistió al encuentro número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo de la FIFA, el duelo entre las selecciones de Japón y Túnez.

No estuvo sola en el palco VIP. A la ciudad norteña también llegó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien estuvo presente en el partido que se efectuó en el Estadio Monterrey.

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“Un orgullo que esté en nuestra sede mundialista la princesa de Japón, Hisako de Takamado, para el partido 1,000 en la historia de los Mundiales”, informó el comité organizador de Monterrey FIFA World Cup 2026.

La integrante de la familia imperial japonesa presencia en el Estadio Monterrey el duelo entre Japón y Túnez, acompañada en un palco de honor por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, este sábado 20 de junio

Una visita diplomática de cuatro días en Nuevo León

La agenda de la princesa contempló reuniones oficiales y visitas a lugares históricos, además de su presencia en el juego contra Túnez.

Antes de llegar al Estadio Monterrey la noche del sábado, la princesa Hisako de Takamado recorrió por la mañana el Mirador del Obispado, y entre jueves y viernes visitó el Jardín Japonés del Nuevo Parque del Agua, donde se develó una placa conmemorativa en su honor. También visitó el Museo de Historia Mexicana y tuvo un encuentro diplomático con el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez.

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La visita de la princesa había sido confirmada desde abril, luego de una reunión sostenida en Tokio con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien extendió personalmente la invitación durante una gira de trabajo por Japón.

Una figura imperial con historia mundialista

La llegada de Hisako de Takamado también realza la importancia que el futbol tiene dentro de sus actividades institucionales. La princesa ha mantenido una estrecha relación con el deporte a lo largo de los años y ha representado a Japón en distintos eventos internacionales organizados por la FIFA. La integrante de la realeza japonesa estuvo presente en el Mundial de Rusia 2018, apoyando a la selección nipona.

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La afición japonesa se hizo sentir desde horas antes del encuentro en distintos puntos de la ciudad, particularmente en el Parque del Agua y el centro de Monterrey, donde convivieron con aficionados locales en actividades organizadas con motivo de la Copa del Mundo.

@MonterreyFWC26

El debate sobre quién puede realmente vivir el Mundial desde adentro

La imagen de la princesa y el máximo dirigente del futbol mundial en el palco de honor contrasta con el debate que ha rodeado a este torneo en México: los precios de los boletos.

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Desde que se anunciaron los altos costos de las entradas, que oscilaban entre 140 y 8,680 dólares al inicio de la venta, el tema generó cuestionamientos sobre el acceso popular al evento. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “los boletos son muy caros” y que “poca gente puede pagar un boleto”.

La imagen presidencial en un Fan Fest popular proyectó una narrativa que resume buena parte del debate que rodea a los megaeventos deportivos modernos: un Mundial que se celebra en México, pero al que muchos mexicanos solo pueden acceder a través de pantallas públicas.

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