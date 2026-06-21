“En el Día del Padre, México le dio en la madre a Alemania”: ocho años de la épica narración de Martinoli

México derrotó a Alemania en el Mundial de Rusia 2018 (REUTERS)

Este domingo 11 de junio se celebra el Día del Padre en México, y un recuerdo inolvidable para los aficionados en este día, es la épica narración de Christian Martinoli en el partido de la Selección y Alemania en el Mundial de Rusia 2018.

Ambas escuadras se enfrentaron en la jornada número uno de la justa mundialista de hace 8 años, y aunque el combinado azteca salió como víctima para el encuentro, terminó por ganarle a los alemanes con un gol solitario de Chucky Lozano.

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El partido no solo quedó marcado por el resultado histórico para México, sino también por la narración eufórica de Christian Martinoli, quien al final del encuentro sentenció lo siguiente:

“No lo puedo creer, uta madre, no lo puedo creer, doctor. He sufrido, en el día del padre ¡México le dio en la madre a Alemania!"

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Soccer Football - World Cup - Group F - Germany vs Mexico - Luzhniki Stadium, Moscow, Russia - June 17, 2018 Germany's Joshua Kimmich in action REUTERS/Kai Pfaffenbach

Destino no tan feliz para la Selección Mexicana

El camino de la selección en ese Mundial no logró mantener la euforia inicial. Tras vencer a Corea del Sur en la segunda jornada, el equipo cayó por goleada 3-0 ante Suecia en el cierre del grupo. Con este saldo, México avanzó como segundo lugar, asegurando una nueva clasificación a los octavos de final.

Soccer Football - World Cup - Group F - Germany vs Mexico - Luzhniki Stadium, Moscow, Russia - June 17, 2018 Mexico's Hirving Lozano celebrates scoring their first goal with Andres Guardado REUTERS/Carl Recine

Sin embargo, el sueño terminó pronto. Brasil eliminó al equipo mexicano con un 2-0 en la siguiente ronda, repitiendo la historia de eliminaciones en la misma instancia que ha marcado a la selección en los torneos recientes. Así, la hazaña frente a Alemania contrastó con la frustración de no poder avanzar más allá de los octavos.

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La promesa detrás de la narración de Martinoli

La narración de Martinoli tuvo un origen insospechado. En una cápsula previa al Mundial, durante el programa ‘La Tómbola’, su compañero Luis García le propuso una apuesta: “¿Qué harás si México le gana a Alemania en el Mundial?”. Martinoli, incrédulo ante la posibilidad, respondió entre risas que, si eso ocurría, diría la frase que luego se convertiría en sello de aquella gesta.

Soccer Football - World Cup - Group F - Germany vs Mexico - Luzhniki Stadium, Moscow, Russia - June 17, 2018 Mexico's Hirving Lozano and Hector Moreno in action with Germany's Jerome Boateng and Manuel Neuer REUTERS/Christian Hartmann

El momento en que Martinoli cumplió su palabra en vivo, tras el silbatazo final, selló no solo la victoria en la cancha, sino también en la memoria colectiva de la afición mexicana. La narración, espontánea y cargada de emoción, ayudó a convertir ese partido en un hito deportivo y televisivo.

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La combinación de la hazaña futbolística, el contexto del Día del Padre y la narración pasional de Martinoli transformaron aquel triunfo en un recuerdo imborrable para los seguidores del fútbol mexicano.

Día del Padre en México

El tercer domingo de junio marca en México la celebración del Día del Padre. Aunque este festejo no alcanza la importancia social del Día de la Madre, muchas familias lo utilizan para expresar afecto y reconocimiento hacia los padres. Las formas de conmemorar la fecha son variadas: hay quienes organizan reuniones familiares con comidas tradicionales y actividades al aire libre, como asados o excursiones.

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Algunas personas eligen obsequiar a sus padres con prendas de vestir, relojes u otros artículos personales, mientras que otros optan por regalar experiencias, como cenas en restaurantes o viajes cortos. En distintos puntos del país también se organizan eventos deportivos y culturales dirigidos a los padres, incluyendo torneos de fútbol, maratones y conciertos.