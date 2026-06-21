México

Orgullo LGBT+ a través del lente: Canal 22 presenta programación especial con series, películas y música dedicada a la diversidad

Disponibles del 22 al 29 de junio, estas producciones nacionales e internacionales abordan la diversidad sexual, la identidad y el género

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Hombre con sombrero y barba azul, ajolote rosa, máscara de lucha libre, alebrije, concha de pan dulce, agave, calavera y el texto "DIVERCIUDAD".
Una composición gráfica con el texto "Diverciudad" muestra símbolos de la cultura mexicana como un alebrije, una calavera y una concha de pan dulce, sobre un fondo bicolor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, que se conmemora cada 28 de junio, tendrá una presencia destacada en la pantalla de Canal 22, que anunció una oferta especial integrada por series, documentales, películas y producciones musicales dedicadas a visibilizar las distintas expresiones de la diversidad sexual y de género.

Del 22 al 29 de junio, la audiencia podrá acceder a una selección de contenidos que exploran temas relacionados con la identidad, la memoria, el arte, la cultura y los derechos de las comunidades LGBT+, con propuestas nacionales e internacionales que buscan fomentar la reflexión y el reconocimiento de la pluralidad.

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DiverCiudad abre la programación especial del Orgullo LGBT+

Uno de los estrenos principales será DiverCiudad, serie conducida por Johnny Carmona que aborda la historia, la cultura y las expresiones contemporáneas de diversas identidades y comunidades.

El lunes 22 de junio, a las 18:00 horas, se transmitirá el episodio La creatividad y el cine como bandera de lucha LGBT+, centrado en creadoras y creadores que han encontrado en el cine, la fotografía y las artes visuales herramientas para construir memoria, compartir experiencias y generar nuevas formas de representación desde la Ciudad de México.

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La serie continuará con distintos capítulos temáticos:

  • 23 de junio: La moda y la danza, dedicado a estas disciplinas como formas de identidad y resistencia.
  • 24 de junio: Foto Cuir Muxe del Istmo, una mirada a las expresiones culturales e identitarias de la comunidad muxe.
  • 26 de junio: Ilustración LGBT, sobre la representación queer a través del arte.
  • 29 de junio: Museo de Arte TransFemenino, enfocado en la iniciativa independiente del mismo nombre.

Series documentales muestran historias y experiencias de la diversidad

La programación también incluirá Labels, serie enfocada en las relaciones y experiencias de personas que viven la diversidad sexual y de género, la cual será transmitida de lunes a viernes a la medianoche.

A esta propuesta se suma De leones y mariposas, producción documental que reúne testimonios de integrantes de la comunidad LGBT+ en diversos municipios de Antioquia. Los episodios podrán verse los días 24, 26 y 29 de junio a las 18:30 horas.

Además, el 26 de junio a las 10:30 horas se presentará La raíz doble. Sol de movimiento: Muxes, Istmo de Tehuantepec, producción que profundiza en la cultura, historia y papel social de las personas muxes en Oaxaca.

Cine de autor y cortometrajes

Como parte de la programación dedicada al Orgullo LGBT+, los sábados a las 23:30 horas se transmitirá Zona D, espacio permanente de Canal 22 dedicado a la comunidad LGBTTTIQ+, que en esta ocasión presentará una selección especial de cortometrajes del festival Shorts México.

En colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), la televisora también ofrecerá dos películas emblemáticas del cine iberoamericano.

El sábado 27 de junio, a las 22:00 horas, se proyectará Fresa y chocolate, mientras que el domingo 28, en el mismo horario, llegará a la pantalla El lugar sin límites, considerada una de las obras más relevantes sobre diversidad sexual dentro del cine mexicano.

Luisa Almaguer cerrará la semana con un especial musical

La programación concluirá el domingo 28 de junio a las 16:00 horas con Resonante: Luisa Almaguer, episodio grabado en el Museo Panteón de San Fernando.

En esta entrega, la voz de la cantante y compositora Luisa Almaguer dialoga con la memoria histórica y el simbolismo del recinto, en una propuesta que combina música, identidad y patrimonio cultural.

La audiencia podrá seguir toda la programación especial por la señal 22.1 de Canal 22 y mediante la transmisión en línea.

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