Pato Merlín conquista el Mundial 2026, pero expertos advierten sobre una crisis de abandono animal en México

La imagen muestra en la parte izquierda al Pato Merlín, embajador oficial de la FIFA, en un evento en la Ciudad de México, y en la derecha, un grupo de patos blancos en un entorno urbano deteriorado con escombros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras recorrer las calles de la Ciudad de México vestido con la camiseta de la Selección Mexicana y usando pequeños zapatos mientras acompañaba a sus dueños en la venta de aguas, el pato Merlín se convirtió en el símbolo indiscutible y más viral de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Su figura trascendió los memes para consolidarse como la mascota no oficial de la afición mexicana, gracias a su estilo peculiar y la simpatía que transmite al portar los colores nacionales.

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Un fenómeno que llegó a la política y el deporte

La encantadora ave ha ganado tanta popularidad que captó rápidamente la atención de figuras públicas, instituciones y empresarios:

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, extendió una invitación a Merlín y a su dueña, Carla Gómez, para participar en “La Mañanera del Pueblo”. Mientras que la federación nombró a Merlín como embajador oficial de la sede capitalina para el torneo, destacando que su historia representa “amor, esfuerzo y una unión muy mexicana”.

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La gente saca fotos con sus móviles a Merlín, un pato que lleva puesta una camiseta de la selección nacional de fútbol de México («El Tri») y que saltó a la fama después de que un encuentro fortuito en la avenida Reforma se hiciera viral tras el partido de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica, en la Alameda Central de Ciudad de México, México, el 16 de junio de 2026. REUTERS/Paola García

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego se sumó a la tendencia y le obsequió a Merlín y a su familia entradas para ver al Tricolor disputarse contra Chequia el encuentro se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México, el próximo miércoles 24 de junio a las 19:00 horas.

El lado oscuro de la fama viral en los animales

A pesar del ambiente festivo, especialistas de la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre de Pachuca emitieron una fuerte advertencia: cuando un animal se vuelve famoso, se corre el riesgo de generar graves efectos negativos para su especie.

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Especialistas de la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre de Pachuca advierten que la fama viral en animales puede generar efectos negativos para la especie. - crédito prensa Idpyba

Los expertos alertan sobre los siguientes puntos críticos:

Aumento del abandono: La popularidad detona la compra indiscriminada. Las personas adquieren a los animales por moda y terminan abandonándolos cuando pierden el interés.

Falta de información: Quien desee adoptar un pato debe investigar y comprender las exigentes necesidades y cuidados que requiere este tipo de ave.

Los animales no son juguetes: La Unidad de Rehabilitación, que afirma recibir constantemente en sus instalaciones a patos abandonados, fue tajante: “No son regalos, no son juguetes ni mascotas que se puedan desechar cuando crecen o cuando las necesidades de sus cuidados cambian. Los animales necesitan dueños responsables, no dueños por moda”.

Alerta por maltrato animal en Michoacán

La tendencia en redes sociales ya ha provocado incidentes preocupantes. Recientemente se difundió un video protagonizado por la presidenta municipal de Quiroga, Michoacán, Alma Mireya González Sánchez, donde aparece promocionando a un pato como “la mascota oficial del Mundial 2026”.

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Un video muestra a la alcaldesa de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, y a un hombre sosteniendo un pato blanco por sus alas. El pato viste un atuendo con los colores verde, blanco y rojo, simulando una camiseta de fútbol. Una gráfica de texto superpuesta anuncia al animal como la 'mascota oficial' para el Mundial 2026. La escena transcurre en un recinto con paredes blancas y rojas. La alcaldesa, vestida de azul, aparece en varios momentos sujetando al pato mientras camina y lo presenta. Se trata de una cobertura de evento.

Esta situación desató indignación y fue fuertemente criticada por animalistas y usuarios en redes sociales. En el video se observa a la funcionaria y a un hombre cargando al pato por las alas, una acción calificada como maltrato animal debido a que puede lastimar gravemente la estructura ósea y muscular de las aves.